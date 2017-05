Contratto non ancora rinnovato ad Adriana Volpe, tutta colpa della lite con Magalli?

Dopo la lite con Magalli, Adriana Volpe verrà allontanata da I Fatti Vostri? La conduttrice incomincia a temere il peggio dopo il silenzio della RAI sul suo rinnovo del contratto. Per la Volpe sarebbe un brutto colpo anche a livello economico…

di Rosanna Donato - 15 Maggio 2017

Torniamo a parlare de I Fatti Vostri e di Adriana Volpe, a cui non è ancora stato rinnovato il contratto per proseguire la sua strada nella trasmissione di Rai 2. Questa titubanza da parte della produzione potrebbe essere legata alla lite con Giancarlo Magalli. La conduttrice è molto preoccupata di quello che potrebbe succedere in futuro, in quanto un allontanamento dal programma potrebbe provocare danni anche da un punto di vista economico.

"Il mio contratto scade il 26 maggio e spero che, dopo vent’anni di lavoro, la Rai me lo rinnovi. Gli altri anni, di questi tempi, mi avevano già fatto sapere qualcosa, anche solo a livello ufficioso, mentre quest’anno tutto tace". Impossibile non percepire attraverso le sue parole la paura che il contratto non le venga rinnovato dall’azienda per cui ha lavorato per tanti anni.

Ma cosa è accaduto tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri? Molti telespettatori ricorderanno che i due conduttori avevano avuto una lite in diretta a fine marzo, durante la quale la donna aveva ricordato i 70 anni di Magalli e lui le aveva risposto di essere una rompiballe. Successivamente lo scontro è continuato sui social: “Tante donne si sentirebbero insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni”, ha scritto Magalli.

Contratto non ancora rinnovato ad Adriana Volpe?

Il riferimento alla Volpe era palese, ma nonostante ciò i due hanno continuato a lavorare insieme nel programma di Rai 2. L’uomo si sarebbe poi scusato in diretta con l’interessata che ha accettato le sue scuse, mettendo in chiaro però che la ‘pace’ riguarda solo il litigio in tv e non “quello che è stato scritto sui social: quelle parole hanno offeso me, la mia famiglia e la Rai. Per questo ho dato mandato ai miei legali e se mai dovessi ricevere un risarcimento ho già deciso che lo devolverò all’associazione DiRe, Donne in Rete contro la violenza”.

A detta della Volpe, non sarebbe un problema continuare a condurre I Fatti Vostri con Magalli, ma ora la decisione spetta soltanto alla Rai. Le rinnoverà il contratto o l’allontanerà definitivamente dalla trasmissione per la lite con il conduttore?

