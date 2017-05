La nostra intervista a Omar Pedrini, che ci racconta il nuovo album Come se non ci fosse un domani

di Grazia Cicciotti - 12 Maggio 2017

Come se non ci fosse un domani, Omar Pedrini: 'Giovani, fate sentire la vostra voce'

Si intitola Come se non ci fosse un domani il nuovo album di Omar Pedrini, che - come dichiara lo stesso cantautore - rappresenta un "nuovo inizio”, o - meglio - la sua terza vita o "terzo tempo”.

10 tracce (11 nella versione vinile ) che si nutrono delle recenti esperienze di Omar (che ha subito l’ultimo intervento a cuore aperto nel 2014), che ha deciso di parlare ai giovani, consigliando loro di prendere in mano la situazione. Nell’album anche due collaborazioni importanti: Un gioco semplice è un ‘regalo’ di Noel Gallagher, che ha ceduto la sua Simple game of a genius, uscita solamente come lato B di un singolo del leader degli Oasis in Giappone, e il cui testo è stato elaborato in italiano dallo stesso Omar. Desperation Horse nasce invece da un testo inedito di Lawrence Ferlinghetti. Dal punto di vista musicale, Omar ha invece collaborato con la Royal Albert Hall College Orchestra in Freak Antoni e Angelo ribelle e con Ian Anderson dei Jethro Tull, sempre in Angelo Ribelle.

Questa la tracklist di Come se non ci fosse un domani:



Come se non ci fosse un domani

Fuoco a volontà

Dimmi non ti amo

Il cielo sopra Milano

Un gioco semplice

Angelo ribelle

Desperation Horse

Ancora lei

Freak Antoni

Sorridimi

Dal 12 maggio Omar Pedrini incontrerà i fan negli store delle principali città Italiane : il 12 maggio a Torino alla Feltrinelli di Piazza CLN 251 h.18.30; il 13 maggio a Brescia alla Feltrinelli di Corso Giuseppe Zanardelli, 3 h.17.00 ; il 14 maggio a Verona alla Feltrinelli di Via Quattro Spade, 2 h.11.30 ; 15 maggio a Padova alla Feltrinelli di via San Francesco 7 h. 18.00; il 16 maggio a Milano ala Feltrinelli di Piazza Piemonte 2 h.18.30; 17 maggio a Bologna alla Feltrinelli di Piazza Ravegnana h. 18.00; 18 maggio a Firenze Feltrinelli RED di piazza della Repubblica h.18.30; 19 maggio a Genova Feltrinelli di via Ceccardi 16 h.18.00; il 23 maggio a Roma alla Feltrinelli di via Appia Nuova 427 h.18.00; il 24 maggio a Bari alla Feltrinelli di via Melo 119 h.18:30.





foto@UfficioStampa