Colpo di scena ad Amici, Emma non sostituirà Morgan. Si fa il nome di un altro ex vincitore

Maria De Filippi colpisce ancora. Dopo l'addio di Morgan si susseguono i nomi dei possibili sostituiti. Ora si scopre che la conduttrice ha chiamato un altro ex vincitore di Amici. Non sarà Emma ad occupare il posto dell'ex frontman dei Bluevertigo, ma...

di Rosanna Donato - 14 Aprile 2017

Tutti parlavano di Emma come possibile sostituta di Morgan per il ruolo di Coach della Squadra Bianca di Amici 16. Maria De Filippi, invece, sorprende con un colpo di scena: potrebbe essere Stash dei The Kolors il nuovo Coach di Amici. Stando a quanto riportato da TvBlog, la moglie di Maurizio Costanzo avrebbe pensato al vincitore di Amici 14 dopo l’ultimo rifiuto da parte di Emma Marrone, al momento impegnata con il suo prossimo album.

Mentre quest’ultima non ha tempo di seguire i ragazzi per tutta la durata del talent show, Stash Fiordispino ne avrebbe anche fin troppo. A causa di alcuni problemi, infatti, si era dovuto allontanare dai riflettori per un po’, ma ora è pronto a rilanciarsi nel mondo dello spettacolo, anche visto la prossima uscita del suo nuovo album. Ricordiamo inoltre che il cantante deve il suo successo ad Amici di Maria De Filippi.

Chi sostituirà Morgan ad Amici 16?

Ma sarà veramente Stash dei The Kolors a prendere il posto di Morgan come Coach della Squadra Bianca nel programma? Se così fosse, sarebbe un grande colpo di scena per i fan di Amici che hanno apprezzato le doti canore del cantante in passato e non solo. Anche quest’ultimo, dopo i fatti accaduti in questi ultimi giorni che riguardano lo scontro tra Morgan e la trasmissione, ha difeso Maria De Filippi pubblicando un post su Facebook: “Sono stato supportato in ogni modo affinché venisse fuori il meglio di me e della band senza snaturarci”. Stash ha messo in chiaro che non è mai stato influenzato da nessuno all’interno del talent e di aver avuto la possibilità di fare le sue scelte in modo abbastanza libero.

Al momento sappiamo che i ragazzi della Squadra Bianca di Amici 16 hanno già conosciuto il loro nuovo Coach. A rivelarlo è stata Shady attraverso un video realizzato insieme a Mike Bird e Sebastian. Tra gli altri candidati in lizza per sostituire Morgan ad Amici - oltre a Emma Marrone e Stash Fiordispino - vi sono Boosta dei Subsonica, già Co-Coach di Morgan, e Fabrizio Moro, che insegna da ben due anni nella Scuola. Quindi, chi prenderà il posto di Morgan ad Amici 2017? Non ci resta che aspettare per vedere quale sia stata la scelta finale di Maria De Filippi.

