Coez apre alla grande il Viteculture Festival il 30 giugno. La nostra recensione

Battesimo sotto la pioggia per il Viteculture Festival, inaugurato da Coez con un concerto sold out. Ecco la nostra recensione.

di Tonino Merolli - 01 Luglio 2017

Concerto bagnato, concerto fortunato: questa la felice realtà del live di Coez che ha entusiasmato le tantissime persone presenti all’Ex Dogana per l’apertura del Viteculture Festival, neonata manifestazione che ci accompagnerà per tutta l’estate e nei prossimi giorni riserverà importanti e gradite sorprese.

L’inizio è stato col botto: previsto, come ha sottolineato sinceramente lo stesso Coez dal palco, ma non per questo meno emozionante e coinvolgente per tutti. Un sold out che conferma le positive reazioni al nuovo lavoro “Faccio un Casino”, premiato con il disco d’oro dalla Fimi, come è stato confermato proprio durante il concerto. Ma quello che maggiormente colpisce è il rapporto viscerale fra Silvano Albanese (questo il vero nome di Coez) e il giovane pubblico che canta in coro tutte le sue canzoni (da quelle del recente passato come “Le Parole Più Grandi” o “Forever Alone” a quelle dell’ultimo album come “Occhiali Scuri”, la trascinante “Faccio un Casino” o “Still Fenomeno”, brano con cui è iniziato il concerto).

E tutto si trasforma in un evento, una vera festa per un movimento musicale che mostra di esserci sempre e di raccogliere ancora notevoli consensi. Forse dipende anche dalla contagiosa sensazione di fratellanza che pervade un palco dove si susseguono le apparizioni dei migliori nomi della scena hip hop romana, e non solo, convenuti per suggellare il successo di uno di loro, un vero amico. Così non possono mancare all’evento personaggi come Gemitaiz, Gemello, Lucci o Niccolò Contessa (insieme a Coez per un’acustica ed intensa versione di “Faccio un Casino”), coinvolto in diverse maniere nella stesura di un lavoro, in bilico fra intelligente pop e rap, che sancisce la definitiva consacrazione di Coez. Questo, fortunatamente, senza dover venire a patti con l’industria discografica e continuando a lavorare in maniera indipendente.

Una garanzia per poter continuare a comporre musica e testi, talvolta anche crudi, che esprimono la realtà di una generazione diversa da tutte le altre, ma non per questo priva di contenuti. Il tutto con intelligenza, ispirazione e le giuste capacità tecniche per esprimersi al meglio anche su un palco, dove fanno la loro ottima figura sia Coez (chiamato a nuove sfide vocali che esulano dall’originario rap) e i suoi ottimi compagni di viaggio: Passerotto alla batteria, Alessandro “Gaspare” Lorenzoni alle chitarre e WHTRH (Banana) dj. E, nonostante (dopo circa un’ora di live) cominci a piovere, tutti continuano a sentirsi coinvolti in un evento fortemente desiderato e non smettono di stringersi attorno ad un rapper/cantautore che, senza espedienti o gigionismi di troppo, riesce ad essere perfettamente in sintonia con il suo pubblico.

Dopo quasi due ore il live si chiude e Coez lo fa, dimostrando di essere molto legato a questo pezzo, con un’esaltante, lunghissima ed elettrica versione del suo attuale brano simbolo “Faccio un Casino” e con un arrivederci a molto presto.