Lebron 8 “MVP” (2011)

A volte anche i migliori sbagliano. Nel 2011 Nike realizzò questo modello per celebrare la vittoria di Lebron James come MPV nel torneo NBA. Il problema fu che James non vinse mai quel titolo. Ecco perché la scarpa non fu mai messa in vendita rimanendo un “semplice” sample. Oggi, però, potete acquistarla presso Stadium Goods. Basta pagare 15.000$.