Facile.it ha chiesto a oltre 1000 utenti, quale fosse il road movie della loro vita: vincono Tre uomini e una gamba e Thelma e Louise. Ecco chi altro sale sul podio

di Redazione - 19 Maggio 2017

La classifica dei road movie più amati dagli italiani

Il cinema si sa, si presta perfettamente al tema classifiche; e vista l'ampiezza di generi, stili, tematiche e via discorrendo, sono tantissime le graduatorie che possono vedere protagonisti i film. Facile.it, il principale comparatore di polizze auto, ha chiesto ad oltre 1000 utenti quale fosse il loro road movie preferito, e gli utenti non hanno avuto dubbi.

Sul gradino più alto della classifica hanno messo Tre Uomini e una gamba. Con il 18,37% delle preferenze il film del 1997, che ha segnato il debutto cinematografico del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, ha sbaragliato la concorrenza staccando di diverse misure il secondo classificato: Thelma e Louise. Il film del 1992 diretto da Ridley Scott con Susan Sarandon, Geena Davis e Brad Pitt nonostante abbia vinto Oscar, Golden Globe e ben due David di Donatello non va oltre l'11,35% dei voti. Sul gradino più basso del podio, Into the Wild - Nelle terre selvagge, film del 2007 diretto da Sean Penn e interpretato, fra gli altri, da Kristen Stewart, William Hurt e Vince Vaughn ottiene il 9,72%.

Analizzando il sondaggio di Facile.it emerge come la classifica cambi a seconda del sesso e dell'età. Per le donne ad esempio, il road movie preferito è Thelma e Louise, mentre al terzo posto exequo ci sono Basilicata Coast to Coast (2010) di Rocco Papaleo, con lo stesso Papaleo, Alessandro Gassman e Max Gazzè, e I diari della motocicletta di Walter Salles con Gabriel Garcìa Bernal e Rodrigo de la Serna, del 2004.

Per gli uomini il secondo posto è tutto dell'immenso Carlo Verdone e del suo Bianco Rosso e Verdone. Per la fascia compresa tra i 18 e i 25 anni, Tre Uomini e una gamba è seguito da Paura e delirio a Las Vegas (1998) con Benicio del Toro, Johnny Depp, Tobey Maguire. La fascia tra i 35 e 45 anni mette al secondo posto Priscilla la regina del deserto (1994) regia di Stephan Elliott, con Guy Pearce, Terence Stamp, Hugo Weaving, mentre i 45-60 consegnano il gradino più alto del podio a Rain Man - l'uomo della pioggia film del 1988 diretto da Brian Levinson, con un eccezionale Dustin Hoffman, Tom Cruise e la nostra Valeria Golino

Per gli over 60 il road movie della vita è Il Sorpasso di Dino Risi, pellicola del 1962 con Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant e Catherine Spaak.

E Easy Rider? Il road movie per eccellenza non conquista gli italiani intervistati da Facile.it e arriva appena decimo (5,45%), con buona pace di Hopper, Nicholson e Fonda.

Di seguito la classifica dei road movie più amati dagli italiani secondo il sondaggio di Facile.it:

1 Tre uomini e una gamba - (regia: M. Venier, Aldo, Giovanni e Giacomo, con: Aldo, Giovanni, Giacomo, M. Massironi – 1997)

2 Thelma e Louise - (regia R. Scott con: S. Sarandon, G. Davis, B. Pitt – 1992)

3 Into the Wild - Nelle terre selvagge - (regia: S. Penn, con E. Hirsch, K: Stewart, V: Vaughn – 2007)

4 Bianco rosso e verdone - (regia: C. Verdone, con: C. Verdone, L. Fabrizi – 1981)

5 Rain Man - L'uomo della pioggia - (regia: B. Levinson, con: D. Hoffman, T. Cruise, V. Golino – 1988)

6 Paura e delirio a Las Vegas - (regia: T: Gilliam, con: B. del Toro, J. Depp, T.Maguire – 1998)

7 Il Sorpasso - (regia D. Risi, con: V. Gassman. J.L. Trintignant, C. Spaak – 1962)

8 Basilicata coast to coast - (regia: R.Papaleo con: R.Papaleo, A.Gassman, M. Gazzè – 2010)

9 I diari della motocicletta - (regia: W. Salles, con: G. Garcìa Bernal, R. de la Serna – 2004)

10 Easy Rider - (regia D. Hopper, con: D. Hopper, J.Nicholson, P. Fonda – 1969)

