Cinema a due euro il mercoledì, tutti i film e le sale che aderiscono

Cinema a 2 euro il mercoledì: ecco quali film trovate al cinema e quali sale aderiscono nelle città principali.

di Francesca Di Belardino - 11 Gennaio 2017

Torna a grande richiesta l'iniziativa Cinema2Day, il biglietto del cinema a 2 euro nelle sale principali delle grande città italiane: l'iniziativa, varata dal Ministero della Cultura e promossa dal Mibact, in collaborazione con ANEM, ANICA e ANEC, è attiva ogni secondo mercoledì del mese e riguarda tutti i film in uscita.

A gennaio quindi il giorno giusto è l'11, secondo mercoledì del mese: ecco quali film potrete vedere a 2 euro e quali sono le sale che aderiscono all'iniziativa a Roma e Milano (per controllare le informazioni e vedere quali altre città aderiscono, il sito ufficiale è www.cinema2day.beniculturali.it).

Trovate ancora al cinema Mister Felicità di Alessandro Siani, il film di animazione Sing, Collateral Beauty con Will Smith e il kolossal Assassin's Creed. In uscita il 5 gennaio Carol, film drammatico con Cate Blanchette per la regia di Todd Haynes; mentre è in sala dal 1 gennaio e resiste in qualche proeizione pomeridiana anche Il Piccolo Principe, il classico di Antoine de Saint-Exupery in una versione animata, al cinema in occasione del settantesimo anniversario dell'opera.

In sala dal 5 gennaio anche Il Cliente, film iraniano liberamente ispirato a "Morte di un commesso viaggiatore" di Arthur Miller, mentre esce proprio il 10 gennaio The Entertain, un film di Rob Ashford con Kenneth Branagh che racconta drammi e tragedie dietro l'avanspettacolo inglese del dopoguerra.

Cinema a 2 euro il mercoledì, le sale che aderiscono a Roma e Milano

La scelta è dunque varia e sono molti anche i cinema che aderiscono all'iniziativa. A Roma: Admiral, Adriano, Alhambra, Ambassade, Andromeda, Antares, Atlantic, Barberini, Broadway, Ciak, Cineland, Dei Piccoli, Doria, Eden, Eurcine, Europa, Farnese, Fiamma, Galaxy, Giulio Cesare, Greenwich, Intrastevere, Jolly, King, Lux, Maestoso, Mignon, Nuovo Olimpia, Nuovo Sacher, Odeon, Quattro Fontane, Reale, Roxy Parioli, Royal, Sala Trevi, Savoy, Stardust Village, Starplex, The Space - Guidonia, The Space - Moderno, The Space - Parco Dei Medici, Tibur, Trianon, Uci-Cinemas Lunghezza, Uci-Cinemas Marconi, Uci-Cinemas Parco Leonardo, Uci-Cinemas Porta Di Roma.

A Milano aderiscono all'iniziativa le sale: Anteo Spaziocinema, Apollo Spaziocinema, Arcobaleno Filmcenter, Ariosto, Centrale Multisala, Ducale Multisala, Martinitt Cinema Teatro, Mexico, Orfeo Multisala, Palestrina, Spazio Oberdan Cineteca Italiana, Colosseo Multisala, Eliseo Multisala, The Space - Cerro Maggiore, The Space Odeon - Milano, The Space - Rozzano, Uci-Cinemas Gloria, Uci-Cinemas Pioltello, Uci-Cinemas Certosa, Uci-Cinemas Milanofiori, Uci-Cinemas Bicocca