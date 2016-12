Christian De Sica replica a Massimo Boldi: la dura risposta dopo le accuse

Dopo le accuse di Massimo Boldi nei confronti dell'ex collega di cinepanettoni, De Sica risponde con toni duri all'attore dichiarando che...

di Eleonora D'Urbano - 27 Dicembre 2016

Christian De Sica e Massimo Boldi, ora la verità sul motivo del litigio: colpa di tanti soldi

Christian De Sica e Massimo Boldi hanno preso strade diverse da ormai 10 anni quando al cinema il primo si presentò con Natale a New York e ‘Cipollino' con Olé insieme a Vincenzo Salemme. Il motivo del litigio e della conseguente separazione tra De Sica e Boldi non è mai stato chiarito del tutto; ora però pare che siano stati svelati alcuni inaspettati retroscena sulla rottura di una delle coppie cinematografiche più amate di sempre. Di acqua sotto ai ponti ne è passata, di commedie natalizie ne hanno fatte entrambi parecchie, ma il miracolo di tornare insieme ancora non gli è riuscito e probabilmente – alla luce delle ultime dichiarazioni che hanno rilasciato gli ‘Stanlio e Onlio' nostrani – non succederà mai. Qualche giorno fa, intervenuto telefonicamente a La Zanzara di Radio 24, Massimo Boldi si è lasciato scappare di aver prestato 300mila euro al suo ex compagno di set che non avrebbe ancora saldato il debito. Grave l'accusa mossa dall'attore milanese nei confronti di De Sica, che – tuttavia – ha replicato dai microfoni del Tg Zero di Radio Capital così: “Gli devo 300mila euro? L'età avanza... Secondo me si sbaglia”.

De Sica Boldi litigio, scambio reciproco di accuse. L'accusa di non aver saldato il proprio debito è stata smentita categoricamente da Christian De Sica, che poi ha voluto chiarire una volta per tutte come stanno le cose sulla fantomatica reunion con Massimo Boldi: “Tornare con Massimo? Sarebbe una minestra riscaldata. Quando se n'è andato mi ha messo nei guai, poi dopo grazie a Dio mi è andata bene. Rimettersi insieme – ha detto ancora - sarebbe come quando Bud Spencer tornò con Terence Hill per Botti di Natale e andò male... l'unica cosa che potremmo fare sarebbe I Ragazzi Irresistibili. Se gli voglio ancora bene? Ma certo – ha concluso mettendo una pietra sopra alle accuse ricevute – le risate più grandi me le sono fatte con lui”.

