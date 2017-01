Chi l'ha visto non va in onda il 4 gennaio, ecco quando riprende dopo la pausa natalizia

Mercoledì 4 gennaio Chi l'ha visto non andrà in onda, ecco quando riprende il programma televisivo dedicato alla ricerca di persone scomparse e ai misteri insoluti

di Eleonora D'Urbano - 03 Gennaio 2017

Chi l'ha visto non va in onda domani 4 gennaio: lo storico programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli, infatti, prolunga la sua pausa natalizia iniziata il 21 dicembre scorso per ciò che concerne l'appuntamento in prima serata e due giorni dopo con la fascia quotidiana in onda quest'anno dalle 12.25 alle 12.45. Chi l'ha visto quando riprende? Abbiamo lasciato la trasmissione sulle persone scomparse, i casi più eclatanti di cronaca nera e i misteri irrisolti con la condanna a 20 anni di reclusione di Antonio Logli per l'uccisione della moglie Roberta Ragusa.

Chi l'ha visto riprende dopo l'epifania, dunque il 4 gennaio non verrà trasmesso e tornerà in prima serata direttamente l'11 gennaio, mentre lo vedremo poco prima di pranzo con l'avvento della prossima settimana, a partire dal 9. L'annuncio sull'account ufficiale Facebook di Chi l'ha visto ha suscitato un certo malcontento tra i fan che ogni mercoledì sera seguono Federica Sciarelli, commentano a non finire sui social e regalano grandi ascolti su Rai 3. Una spettatrice, per esempio, ha scritto accorata: “...cioè mi volete dire che fino al 9 gennaio non vedo Chi l'ha Visto? ...e io come posso dare un senso al mio mercoledì sera?”

Ricapitolando, Chi l'ha visto non va in onda il 4 gennaio, riprende la mattina del 9 gennaio e per quanto riguarda l'appuntamento settimanale, Federica Sciarelli aspetta i suoi #chilhavisters l'11. Abbiate ancora un po' di pazienza, le vacanze stanno volgendo al termine e i palinsesti televisivi stanno tornando ad essere regolari.

