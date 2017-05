Checco Zalone spopola in Spagna con la versione iberica di Quo Vado

Il film di Checco Zalone, Quo Vado, ha incassato due milioni di euro anche in Spagna, con il titolo "Un italiano en Noruega". Il successo del comico barese sembra non conoscere confini

di Francesca Di Belardino - 30 Maggio 2017

Il fenomeno Checco Zalone ha valicato i confini dell'Italia ed ha conquistato anche la Spagna, dove la versione iberica di Quo vado ha registrato grandi incassi al botteghino.

Checco ci aveva già provato con la Russia, nel 2016, allertando anche preventivamente il premier Putin con un divertente post su Facebook, ma è in Spagna che ha ottenuto il maggior successo , con 2 milioni di euro raccolti in un mese di programmazione.

Il titolo del film è stato trasformato in 'Un italiano en Noruega', 'Un italiano in Norvegia', e come probabilmente ricorderete racconta le peripezie di Checco che difende strenuamente il suo posto fisso nonostante i trasferimenti improbabili che gli vengono imposti, come ad esempio quello in Norvegia.

In Norvegia Checco trova l'amore, anche se non manca di affermare i valori della sua italianità come si vede nel trailer spagnolo, doppiato ma comunque molto divertente!

Quo vado ha guadagnato in Italia circa 65 milioni di euro, secondo solo ad Avatar di Steven Spielberg che lo supera di poco: all'European Film Market di Berlino è stato venduto in diversi paesi del mondo fra cui appunto Spagna, Portogallo, UK, Germania, Austria, Australia, America Latina e Medio Oriente.

foto @twitter