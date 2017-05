Che tempo che fa, Francesco Gabbani dimentica il testo della canzone, ecco la reazione del pubblico

A poche ore dalla finale dell'Eurovision Song contest 2017, Francesco Gabbani è ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Forse per colpa della stanchezza per l'esperienza a Kiev, il cantante di Occidentali's karma fa una gaffe in diretta. Il pubblico reagisce così

di Eleonora D'Urbano - 15 Maggio 2017

SHARE

Gaffe di Gabbani a Che tempo che fa: dimentica il testo della canzone e il web reagisce così

Francesco Gabbani è tornato dall'Eurovision Song Contest 2017 come un vincitore nonostante si sia piazzato solo – e si fa per dire – al 6° posto. La sala stampa gli ha conferito un premio che non sa di consolazione, ma di gratitudine per aver svegliato l'Europa intera dal torpore musicale degli ultimi tempi.

L'accoglienza riservata dall'Italia, segnata dall'ospitata di Francesco Gabbani a Che tempo che fa, è stata calda e emozionante: il cantante carrarese ha voluto ringraziare i fan per avergli tenuto compagnia durante i 10 giorni trascorsi a Kiev e documentati con un diario di bordo social che ha in qualche modo accorciato le distanze tra di loro. Fabio Fazio lo ha ricoperto di complimenti prima di lasciarlo esibire in un medley che ben conosciamo e che comunque abbiamo sempre voglia di sentire.

Prima è stata la volta di Occidentali's Karma, arrivato a 115milioni di visualizzazioni su YouTube, poi di Amen, brano che lo ha fatto conoscere e vincere Sanremo Giovani nel 2016 e infine Francesco Gabbani si è esibito sulle note di ‘Tra le granite e le granate', il nuovo singolo estratto dall'album ‘Magellano'.

Nell'esibizione, rigorosamente live, il Gabba si è impicciato con qualche parola del testo, riprendendo in men che non si dica le fila del discorso e portando comunque a casa una ottima esibizione a Che tempo che fa. In effetti, sebbene abbia dimenticato mezza frase del testo della canzone – distrazione dovuta principalmente alla grande stanchezza che si porta dietro da Kiev – gli spettatori lo hanno abbondantemente perdonato.

C'è chi ha cinguettato: “Adoroh anche quando su dimentica le parole...che ci posso fare? #chetempochefa”, chi ha aggiunto “GABBANI CHE NON SI RICORDA IL TESTO IDOLO #escITA #chetempochefa” e chi ha fatto sapere “A Gabbani gli si perdona tutto, anche la défaillance sul testo. #chetempochefa @frankgabbani”.

Gaffe archiviata dunque per Francesco Gabbani a Che tempo che fa, ora è pronto a rifinire gli ultimi dettagli in vista del tour che partirà – lo ricordiamo – il 19 giugno da Verona.

Fotogallery@Social