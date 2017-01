Che Dio ci aiuti 4, ecco perché non ci sarà Lino Guanciale

Lino Guanciale sarà presente solo nella prima puntata di 'Che Dio ci aiuti 4'. Ecco perché l'attore ha abbandonato la fiction tanto amata dal pubblico

di Eleonora D'Urbano - 02 Gennaio 2017

Che Dio ci aiuti 4: Lino Guanciale lascia il convento, ecco il motivo

Dite la verità: non siete un po’ stanchi di vedere Lino Guanciale in tv? Noi assolutamente no! L’attore abruzzese sta vivendo un periodo d’oro sul piccolo schermo, complice quel fascino elegante che tira fuori da qualsiasi personaggio che è chiamato a interpretare. Da L’Allieva a Non dirlo al mio capo, passando per La Dama Velata o Il Sistema, Lino Guanciale è sempre presente, senza contare – poi – i numerosi progetti teatrali e cinematografici che lo vedono impegnato in prima linea. Per questo motivo si è visto costretto a declinare l’invito di partecipare a Che Dio ci aiuti 4, la serie tv con Suon Angela, alias Elena Sofia Ricci, e Azzurra Leonardi interpretata dall’ex Miss Italia Francesca Chillemi. Che Dio ci aiuti 4 debutterà su Rai 1 il prossimo 8 gennaio in prima serata, tuttavia non vedrà Lino Guanciale nei panni del bell’avvocato Guido Corsi perché – come ha avuto modo di spiegare sulle pagine del settimanale DiPiù TV, non voleva deludere gli spettatori che seguono le vicende del convento di Fabriano, né tantomeno annoiarli attraverso escamotage diegetici surreali e poco credibili.

“Il mio personaggio aveva già fatto di tutto e, all’inizio della nuova stagione, corona il suo amore con Azzurra: si sposano. Arrivato a questo punto c’era il rischio di ripetersi e di annoiare”. A Che Dio ci aiuti 4 Lino Guanciale interverrà infatti solo nella 1° puntata per sposare Azzurra, salvo poi trasferirsi a Londra per motivi lavorativi e tornare nell’ultimo di 8 episodi. C’è un altro motivo che ha spinto l’attore a lasciare il set che gli ha regalato una fama notevole: “Recitare in una serie lunga come Che Dio Ci Aiuti mi impediva di lasciare altri ruoli – ha fatto sapere Guanciale, prima di aggiungere – Ne è valsa la pena perché sono arrivati Non dirlo al mio capo, Il Sistema e L’Allieva, fiction che hanno ampliato il mio successo. Ma al momento di lasciare Che Dio Ci Aiuti non avevo in mano nulla”. La carriera dell’interprete di tante deliziose serie tv, il golden boy delle fiction Rai potremmo soprannominarlo, sta decollando definitivamente: a partire da febbraio sarà protagonista de ‘La porta rossa’, mentre tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018 sarà la volta della seconda stagione di ‘Non dirlo al mio capo’ e ‘L’Allieva’.

