Che Dio ci aiuti 4, anticipazioni seconda puntata: cosa succederà?

Che Dio ci aiuti 4, anticipazioni seconda puntata: Suor Angela avrà a che fare con un medico misteroso e Nico darà del filo da torcere a Monica

di Francesca Di Belardino - 09 Gennaio 2017

Che Dio ci aiuti 4, anticipazioni della seconda puntata dopo la partenza esplosiva della prima: la fiction Rai con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi parte con uno schiacciante 23% di share e quasi 6 milioni di telespettatori e "straccia" la concorrenza de "Il Segreto", che si ferma al 12%. E se i primi due episodi ci hanno mostrato il matrimonio fra due dei protagonisti più amati, Azzurra e Guido, e anticipazioni della seconda puntata sono altrettanto interessanti.

Durante i primi due episodi abbiamo conosciuto le new entry Nico, affascinante avvocato, Monica (interpretata da Diana Del Bufalo), figlioccia di suor Angela, e Valentina, escort "per scelta". Nel successivo episodio (il terzo, La Lista) suor Angela avrà a che fare con i ricatti di Valentina, costretta a lavorare come barista all'Angolo DiVino, mentre Monica sarà usata da Nico per liberarsi di una spasimante. Suor Angela si occuperà poi di Leone, un uomo in attesa di trapianto, e del chirurgo che se ne dovrebbe occupare, il cui atteggiamento non convince la monaca.

Successivamente nel quarto episodio (il quarto, Colpire non subire) le ragazze del convento uniranno le forze per raggiungere i loro scopi: Monica per evitare di innamorarsi di Nico, Valentina per contrastare il dottor Mattei, Azzurra per riprendere il suo tirocinio ed Emma per far colpo su un compagno di scuola.

Durante la quarta stagione dal passato tornerà una persona molto importante per Azzurra, un colpo di scena che è stato già ampiamente anticipato e che non vi vogliamo rovinare se non avete seguito tutta la serie: smettete quindi di leggere subito!

Azzurra in questa quarta stagione conoscerà la figlia che aveva partorito ed abbandonato all'età di 15 anni: in molti si sono chiesti perchè, in questa difficile situazione, non ci sia il neo-marito a sostenerla. L'abbandono di Lino Guanciale (ma anche gli altri addii della serie) hanno lasciato infatti i telespettatori con un po' di amaro in bocca...