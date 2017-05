Censura Rai per Virginia Raffaele? A 'Facciamo che io ero' non imita la Boschi: ecco la verità sul perchè non l'ha imitata

Ieri 18 maggio ha esordito in prima serata su Rai2 ‘Facciamo che io ero', lo show comico di Virginia Raffaele e chi si aspettava di vederla imitare Maria Elena Boschi e parlare magari del ‘caso Banca Etruria' è rimasto un po' deluso e amareggiato quando al posto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio si è trovato di fronte Melania Trump.

“Sono molto dispiaciuta per questo fatto increscioso – fa sapere Virginia Raffaele in versione First Lady – intendo dire per la terza guerra mondiale. Ho provato così tanto a parlare con mio marito Donald, ma era molto occupato con il parrucchiere. Non c'è nessuna terza guerra mondiale oggi, ma domani. Enjoy the show!”