Celentano-Papa Francesco, il molleggiato corregge il sommo pontefice per una svista commessa

di Rosanna Donato - 17 Maggio 2017

Adriano Celentano non le manda certo a dire. Questa volta il molleggiato ha voluto correggere un errore di Papa Francesco, commesso durante un discorso mentre stava tornando sul volo da Fatima, dove ha proclamato santi i pastorelli Giacinta e Francisco. Il problema? Le parole del pontefice riguardo le apparizioni di Medjugorje.

Celentano ha commentato la “piccola SVISTA” sul suo blog personale, ilmondodiadriano.it, dove invita il Papa ad incontrare lui stesso le veggenti: “Sarebbe bellissimo se lei, anche di nascosto, incontrasse le veggenti. Forse a lei direbbero qualcosa di sorprendente che nessuno ancora sa e che solo lei potrebbe spiegarci!!!”. Dalle parole del pontefice emerge infatti un certo scetticismo nei confronti delle recenti apparizioni che, a differenza di quelle avvenute in passato, sembrano molto improbabili ai suoi occhi: “Non posso credere che la Madonna si metta a spedire messaggi tutti i giorni come fosse un’impiegata alle Poste”. Perché no?, si chiede Celentano in un lungo commento volto a correggere la “svista” di Papa Francesco.

Celentano corregge Papa Francesco

“Buongiorno Pa’ Francesco!!! Ho sempre pensato che la grandezza di un uomo la si vede attraverso le sue gesta. E le sue di gesta, per come è Lei e tutto quello che sta facendo, sono così grandi che, tranne qualche piccola “svista”, è impossibile non immaginare che le arrivino direttamente da Dio!, per lo meno io ne sono più che convinto”, scrive Celentano. Per quanto riguarda l’errore del pontefice, ha detto: “E se invece fosse vero? Come io credo. Non pensa invece che potrebbe essere una Sua Celestiale strategia l’aver scelto quei sei ragazzi e avere con loro degli incontri giornalieri e, di proposito, sempre alla stessa ora?... E se fosse questa la piccola “svista” del Papa?”.

Queste le parole di Adriano Celentano sul suo blog personale. Ricordiamo che il cantante è noto per i suoi accesi interventi, anche di carattere mistico, ma questa volta è bene sottolineato che il molleggiato si è rivolto al Papa con rispetto ed educazione.

