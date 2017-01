C'è posta per te: rissa tra i genitori, il figlio Francesco e la fidanzata Jessica: Maria De Filippi costretta a...

Con la seconda puntata, andata in onda il 14 gennaio 2017, abbiamo assistito a una 'rissa' calabrese tra genitori, figlio e fidanzata a causa di un matrimonio in Comune. Ecco cosa è successo durante la messa in onda con Maria De Filippi costretta a....

16 Gennaio 2017

C'è posta per te, ‘rissa' in tv: Maria De Filippi spiazza tutti

La seconda puntata di C'è posta per te ha, come sempre, lasciato spazio alle emozioni, alle lacrime, al perdono, ma anche ad una ‘rissa' sfiorata tra Francesco e Jessica e Rosetta e Luciano. Francesco e la moglie Jessica sono stati convocati dai genitori di lui dopo anni di silenzio e distacco a causa di una serie di illazioni della madre nei confronti della nuora e della consuocera.

Rosetta, infatti, si è rivolta a C'è posta per te per tentare di ricucire lo strappo col figlio e la moglie che si sono sposati tempo fa col rito civile per mancanza di soldi: la scelta non è andata giù alla donna che ha criticato sia la ragazza che sua madre e ha costretto il figlio Francesco a prendere le difese di Jessica.

Rosetta ha provato a chiedere scusa, ma il clima era talmente teso che non sono mancate ulteriori accuse, ancora gravissime, che hanno mandato su tutte le furie Francesco e Jessica e hanno innescato una piccola ‘rissa' a C'è posta per te. Ci spieghiamo meglio: mentre Luciano, il padre di Francesco, lo ha tacciato di essere una marionetta mossa da Jessica, Rosetta ha tirato in ballo il padre di lei, deceduto da poco.

La coppia di ragazzi non ha mandato giù l'affronto subito e ha lasciato lo studio, costringendo Maria De Filippi a correre dietro le quinte e far riflettere Francesco. Anche Jessica lo ha aiutato a tornare sui suoi passi e a rientrare in studio per aprire la busta e accogliere i genitori per perdonarli – si spera – definitivamente.

Cos'abbia detto Maria De Filippi a Francesco per sedare la sua rabbia non è dato saperlo, ma pare che la moglie del ragazzo lo abbia fatto ragionare su un punto fondamentale: quando avranno dei figli, Jessica vorrebbe fargli conoscere i nonni, e dal momento che suo padre non c'è più, è importante che non perda l'affetto d Rosetta e Luciano, anche se hanno sbagliato.

