Caterina Balivo lascia Detto Fatto? La verità sull\'addio al programma di Raidue

La conduttrice storica di Detto Fatto, Caterina Balivo, lascia il programma di Raidue? Voci di corridoio confermano che potrebbe andar via per lasciare il posto a un'altra famosa conduttrice di Raiuno. Ecco tutti i dettagli sul cambiamento.

di Eleonora D'Urbano - 04 Gennaio 2017

Caterina Balivo lascia Detto Fatto?

L'annoso dilemma sul futuro della bella conduttrice del programma pomeridiano di Rai 2 pare avere delle fondamenta nelle succulente indiscrezioni targate Alberto Dandolo per Dagospia. Il giornalista ha paventato l'ipotesi di un doppio switch all'interno delle due trasmissioni principali del pomeriggio Rai. Se Caterina Balivo lascia Detto Fatto – e sottolineiamo se – a prendere il suo posto potrebbe arrivare Cristina Parodi che ha esternato la volontà di avvicinarsi a Bergamo e stare più con la sua famiglia piuttosto che fare avanti e indietro dagli studi di Roma de La vita in diretta.

La rivoluzione potrebbe poi portare Caterina Balivo, orfana della sua creatura, a prendere il posto dell'ex giornalista di Canale 5 e ricoprire – se vogliamo – un ruolo più autorevole e dinamico: al momento non possiamo parlare di certezze, ma supponiamo che potrebbe essere una bella sfida per lei ora che La Vita in diretta ha anche cambiato orario e parte dalle 15.30 con una prima fascia dedicata al gossip e alla cronaca rosa e una seconda parentesi dopo il tg delle 16.30 in cui invece la fanno da padrona argomenti di attualità più rilevanti.

Staremo a vedere se davvero Caterina Balivo lascia Detto Fatto (e approderà su Rai 1 al fianco di Marco Liorni) dando il benvenuto a Cristina Parodi. Certo è che, nonostante sia ancora soltanto fanta-tv, il cambiamento sarebbe a dir poco radicale. Voi come la vedreste questa opzione? Meglio il cambio tra le due conduttrici oppure dare alla Parodi un programma tutto nuovo e sacrificare del tutto la trasmissione di make over?

