Carlo Conti lascia la RAI? Ecco la verità sull'inaspettata decisione del conduttore

Il conduttore Carlo Conti sarebbe in partenza dalla RAI? La domanda sta mettendo in allarme i fan del conduttore, da anni colonna portante dei programmi di punta di Raiuno: cosa c'è di vero?

31 Maggio 2017

Non è un buon momento per la Rai: l'azienda di Stato sta facendo i conti con lo scandalo Insinna , con la nuova legge che prevede un tetto ai compensi dei dipendenti (artisti esclusi) e a quanto pare con la "fuga" di alcuni nomi importanti dal suo organico.

Dopo l'addio di Nicola Savino, che lascia la Rai per approdare a Mediaset, sul web si sta diffondendo un rumors inquietante: anche Carlo Conti starebbe meditando di abbandonare viale Mazzini, tentato dalle sirene di non si sa quale altra rete (c'entra qualcosa Maria De Filippi?).

Nè dall'azienda nè dal conduttore, che ha appena portato a casa un'altra stagione trionfale de I migliori anni, arrivano conferme o smentite: quello che è certo è che intanto per questa estate 2017 Conti sarà alla guida, come di consueto, dei Wind Music Awards.

Conti non è l'unico nome "a rischio" per la prossima stagione: nel pacchetto dei trasnfughi Rai ci sarebbero anche Massimo Giletti, Alberto Angela e Fabio Fazio. Per Angela si avvista all'orizzonte un canale dedicato su Discovery, per Fabio Fazio ci sarebbe La7 pronto ad accoglierlo, mentre Giletti sarebbe pronto a passare a Mediaset.

La Rai perderà veramente tutti questi "pezzi da 90"? Per saperlo non resta che attendere con pazienza la prossima stagione televisiva (ma anche i prossimi palinsesti potrebbero già dire qualcosa).

