Cancellato l\'oroscopo del 2017 di Paolo Fox, scoppia la polemica

Spettatori furiosi per non aver potuto ascoltare l'oroscopo del 2017 di Paolo Fox, ecco cosa è accaduto e perché è stato annullato il programma Mezzogiorno in famiglia

di Eleonora D'Urbano - 02 Gennaio 2017

SHARE

Se siete anche voi tra coloro che stavano aspettando con ansia, speranza e impazienza l’oroscopo del 2017 di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia, comprendiamo il vostro malessere nel vedere un’edizione straordinaria del Tg2 al posto della trasmissione il 1° gennaio. Ebbene, ieri mattina Mezzogiorno in famiglia non è andato in onda – e con esso non è stato trasmesso l’oroscopo del 2017 di Paolo Fox – poiché si è dato spazio all’attentato di Instabul avvenuto la notte di Capodanno in uno dei night club più frequentati della città: almeno 39 le vittime della strage rivendicata dall’ISIS, il cui clamore ha spinto i vertici di Viale Mazzini a cancellare l’oroscopo del 2017 di Paolo Fox e dar conto di un fatto di cronaca più che rilevante.

La scelta, tuttavia, è stata fortemente criticata dai fan dell’astrologo de I Fatti vostri che si sono riversati sui social scatenando una polemica che ancora non si è del tutto placata. Dall’account Facebook di Mezzogiorno in famiglia è stato pubblicato un laconico post in cui si legge “Buongiorno a tutti, la puntata di oggi non andrà in onda. Grazie a tutti, a presto” che ha mandato su tutte le furie tanti telespettatori, arrabbiati con Rai 2 per non aver potuto ascoltare l’oroscopo del 2017 di Paolo Fox.

Tra i commenti più astiosi o delusi, riportiamo: “Noooooo, ero pronta a guardare #MezzogiornoinFamiglia per l'oroscopo del mio guru #PaoloFox e invece niente!”, oppure “L'anno inizia senza l'oroscopo di #PaoloFox a #MezzogiornoinFamiglia A casa mia regna lo sconforto generale...”. L’oroscopo del 2017 di Paolo Fox è stata recuperata oggi 2 gennaio: “Buonasera a tutti. La puntata di oggi verrà trasmessa domani mattina alle ore 11:00 al posto de "I fatti vostri". Ci sarà anche l'Oroscopo di Paolo Fox, quello con tutte le previsioni per il 2017. Grazie”.

OROSCOPO 2017 DI PAOLO FOX E BRANKO: ECCO LE PREVISIONI

Fotogallery@Social