I cachet milionari dei conduttori Rai: quanto guadagnano Vespa, Clerici, Insinna e gli altri

Oltre Carlo Conti e il suo stipendio d'oro per Sanremo 2017, ecco gli altri cachet milionari della Rai: quanto guadagnano Bruno Vespa, Antonella Clerici, Flavio Insinna, Piero Angela e gli altri

di Eva Santonico - 15 Febbraio 2017

Cachet milionari dei conduttori Rai, chi è il Paperon de Paperoni di Viale Mazzini?

Tanto si è parlato – o sparlato – dell'esoso cachet percepito da Carlo Conti per seguire come direttore artistico e conduttore la 67° edizione del Festival di Sanremo: pare che abbia ricevuto 650mila euro, ma in conferenza stampa, con tanto di bonifico in mano, ha sconfessato chiacchiere e illazioni continue sottolineando invece di aver provveduto a effettuare una donazione di 100 mila euro netti per la Protezione Civile al fine di far ripartire le popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto.

Ma il gioco di ‘Quanto guadagnano?' è interessante a prescindere da Sanremo e La Stampa ha pubblicato un documento che rivela i cachet milionari dei conduttori Rai: stando a quanto riportato dal quotidiano torinese, il direttore generale Antonio Campo Dall'Orto avrebbe firmato 129 contratti per un totale di 340milioni di esborso, tra compensi stellari e acquisizione di format, fiction e serie tv.

Quanto guadagnano Bruno Vespa, Antonella Clerici, Flavio Insinna e gli altri? Tutto svelato nel documento de La Stampa da cui emerge che tra i grandi conduttori di Viale Mazzini, la più pagata è la presentatrice de La prova del Cuoco, che intasca 3milioni di euro lordi per 2 anni. A seguire il conduttore – ancora per poco – di ‘Affari tuoi' con 1 milione e 420mila euro all'anno e Lucia Annunziata che fino al 2019 per condurre ‘In mezz'ora' percepirà 1miline e 380mila euro l'anno.

Anche Bruno Vespa e Michele Santoro gongolano: il conduttore di Porta a Porta (AVETE VISTO COS'È SUCCESSO NELLA PUNTATA DEDICATA A SANREMO CON AL BANO E GIGI D'ALESSIO?) percepirebbe 1,8 milioni di euro più un altro milione di conguaglio, mentre il collega – che attualmente segue la realizzazione e la conduzione di tre programmi – intascherebbe 2,7milioni di euro. Piero Angela si attesta su 1milione e 800mila euro per 4 anni di contratto, sotto il milione invece Massimo Giletti e Michele Guardì.

Non appena è stata diffusa la notizia con tanto di cifre esatte al centesimo, la Rai ha pubblicato una durissima nota in cui leggiamo:

“In merito alla fuga di notizie, e alla pubblicazione su un quotidiano, di documenti riservati contenenti informazioni sensibili sulla gestione aziendale, ad uso interno e del Cda, Rai presenterà un esposto alla Procura della Repubblica di Roma affinché possano essere con urgenza accertate le responsabilità nella diffusione e nella pubblicazione di documenti”.