C'era una volta Studio Uno: quando va in onda la serie tv? Il trailer e le anticipazioni sulla fiction

C'era una volta Studio Uno, tutte le anticipazioni sulla miniserie di Rai1 che ci riporta ai fasti della tv in bianco e nero. Ecco quando andrà in onda

di Francesca Di Belardino - 06 Febbraio 2017

C'era una volta Studio Uno, quando in onda?

La serie tv 'C'era una volta Studio Uno', ambientata negli anni '60 e prodotta da RaiFiction e Luxvide, andrà in onda su Rai1 il 13 e il 14 febbraio: c'è grande attesa per questo tuffo nel passato recente (ma che sembra lontanissimo) di mamma Rai, ai tempi dei fasti di Mina e delle sue 'Mille bolle blu'.

Era il 1961 quando andava in onda il mitico "Studio Uno", varietà ideato da Antonello Falqui e Guido Sacerdote: sugli schermi degli italiani, allora in bianco e nero, non solo la conduttrice Mina, ma anche Marcello Mastroianni, Nino Manfredi, Vittorio De Sica e negli anni altre stelle di prima grandezza come Sandra Milo, Ornella Vanoni e Rita Pavone. Ma l'elenco è lunghissimo: come non menzionare le scenografie di Don Lurio, i balletti delle gemelle Kessler, il quartetto Cetra, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello?

La rivelazione del programma fu però Mina: alla guida di Studio Uno dimostrò di essere non solo una grande cantante ma anche una valida intrattenitrice, dando vita a sketch e duetti indimenticabili con personaggi come Totò, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni, Alberto Sordi e tantissimi altri.

C'era una volta Studio Uno, il trailer

C'era una volta Studio Uno, anticipazioni

In questo contesto si sviluppano le storia di Giulia, Rita ed Elena: Giulia (Alessandra Mastronardi) fa un colloquio in Rai come segretaria, Rita (Diana Del Bufalo) è una sartina ragazza madre che sogna di fare la cantante ed Elena (Giusy Buscemi) vuole diventare una star. Le tre ragazze si incrociano come le loro storie, mentre sullo sfondo scorre la storia della tv italiana.

Giulia, Rita ed Elena finiranno a lavorare tutte e tre per Studio Uno, anche se in modi diversi: nel frattempo saranno al centro dell'attenzione anche le loro storie d'amore, con Giulia che si innamorerà di Lorenzo, il programmista di 'Studio Uno' con la fama da latin lover, Rita coinvolta dall'amore per il macchinista Renato ma spaventata dalle complicazioni che vengono dal suo essere ragazza madre ed Elena che conoscerà Stefano, responsabile del corpo di ballo del varietà.

Nel cast anche Gianpaolo Morelli, nella parte di un funzionario Rai, Agnese Nano, che interpreta la madre di Elena ed Edoardo Pesce nei panni di Antonello Falqui.