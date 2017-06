Pippo Baudo spegne 81 candeline: tanti auguri a uno dei volti della televisione italiana.

06 Giugno 2017

Buon compleanno Pippo Baudo!

Tanti auguri Pippo Baudo: il conduttore italiano spegne 81 candeline ed entra a pieno diritto nella storia della televisione italiana, in cui ‘milita’ ormai da 50 anni.



Gli esordi di Pippo risalgono infatti ai primi anni ’60, grazie a Mamma Rai che lo metterà alla conduzione di Guida degli emigranti, Primo piano e Telecruciverba. La notorietà e il riconoscimento professionale arriveranno però nel 1966 grazie al programma Settevoci, la cui puntata pilota fu mandata in onda anche se considerata ‘intrasmissibile’, rivelandosi un clamoroso successo.

Il resto - come si suol dire - è storia: da Sabato sera a Fantastico, fino ad arrivare - nel 1987 - all’allora Fininvest. Gli anni ’90 appartengono però, nuovamente, alla Rai: sono gli anni dei Festival di Sanremo e di Domenica In, gli anni d’oro di Pippo che, in seguito, affronterà invece una crisi professionale denunciata a più riprese, anche pubblicamente. Baudo non si dà per vinto, anche perché se c’è un volto capace di rappresentare la tv italiana e l’idea di ‘televisione condivisa’ è proprio il suo. Dai quiz ai programmi familiari, ci son pochi dubbi sul fatto che Pippo abbia accompagnato la vita - quella quotidiana - di un’intera nazione. Il compleanno è anche un po’ nostro, quindi tanti auguri Pippo e tanti auguri a noi!

