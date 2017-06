Angelina Jolie compie 42 anni: dagli esordi agli ultimi mesi turbolenti

di Grazia Cicciotti - 01 Giugno 2017

Buon compleanno Angelina Jolie!

Tanti auguri Angelina Jolie! La bellissima attrice statunitense spegne 42 candeline. Non che sia stato un anno particolarmente felice per Angelina, che sta affrontando proprio in questi mesi il divorzio dal marito Brad Pitt, con tanto di strascico di polemiche annesso.



Nella speranza che la Jolie si lasci alle spalle tutto questo e guardi avanti, va detto che l’attrice sembra comunque inarrestabile. Nata in un certo senso ‘sotto una buona stella’ (il padre è l’attore Jon Voight e la mamma è l’attrice Marcheline Bertrand), Angelina debutta al cinema difatti a soli 7 anni, nel film Cercando di uscire. La notorietà vera e propria arriverà tuttavia solo nel 2001 - anche se nel 1999 conquisterà anche l’Oscar per la Migliore attrice non protagonista in Ragazze interrotte - quando vestirà i panni della sexy Lara Croft nella saga cinematografica dedicata all’eroina dei videogiochi: da lì per Angie sarà tutta discesa, ogni suo ruolo sarà venerato e l’etichetta scomoda di star internazionale arriva quasi come un fulmine a ciel sereno.

Angie ne fa una virtù, schierandosi in prima fila nelle battaglie sociali che non hanno voce, mettendoci faccia e - spesso e volentieri - denaro. Controversa, bellissima al punto da sembrare algida e a volte criticata per la sua vita amorosa, Angelina continua ad andare avanti per la propria strada a dispetto di tutto e tutti. Cattiva? Forse la dipingono così.

foto@UfficioStampa