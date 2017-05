Buon compleanno Enrico Brignano: da La sai l'ultima? a Le Iene

di Grazia Cicciotti - 18 Maggio 2017

Buon compleanno al comico Enrico Brignano!

Tanti auguri Enrico Brignano! Il comico romano, nel 2017, spegne 51 candeline e si prepara a festeggiare una carriera che l’ha visto barcamenarsi tra tv, cinema e teatro.



Enrico, difatti, non se ne fa mancare una: cresciuto all’interno dell’Accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti, Brignano esordisce nel programma La sai l’ultima?.



Dopo qualche ospitata in tv, il comico arriva alla fiction Un medico in famiglia e, nel 1999, arriva finalmente il momento del primo show ‘tutto suo’, Io per voi un libro aperto. Presto, anche il grande schermo inizia ad interessarsi al comico, la cui grande passione resta tuttavia il teatro (Io per voi un libro aperto... Capitolo II e Capitolo III... e la storia continua), che gli permette di scrivere e dirigere i propri spettacoli.



Poi è la volta di Zelig, del Rugantino e della partecipazione alla fiction I Cesaroni. Brignano raccoglie consensi e diverte il suo pubblico, tanto che gli verrà proposta la conduzione de Le Iene e la partecipazione in veste di giudice al talent show Amici. Versatile, ma sempre originale, Enrico continua - con i suoi racconti goffi e scanzonati - a far ridere il pubblico, che lo premia riconoscendogli il giusto successo e seguendolo in ogni sua singola avventura.

