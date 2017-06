Bufera sui Wind Music Awards e sulle esibizioni di Fabrizio Moro e Michele Bravi: critiche feroci dagli spettatori

Forti polemiche per la scaletta dei Wind Music Awards e sulla presenza eccessiva di alcuni cantanti e sull'assenza di altri. Al centro delle polemiche ci sono Fabrizio Moro e Michele Bravi: ecco cosa è successo ai due artisti

di Eleonora D'Urbano - 07 Giugno 2017

Fabrizio Moro e Michele Bravi che fine hanno fatto ai Wind Music Awards? Ecco quando e dove è possibile vederli a Verona

Se siete tra coloro che sono rimasti svegli fino a tardi per vedere Fabrizio Moro e Michele Bravi esibirsi ai Wind Music Awards 2017 e siete ancora arrabbiati per non averli visti, sappiate che c'è una spiegazione al cambio di scaletta e che dovete avere ancora un po' di pazienza.

Nella seconda serata della prestigiosa manifestazione musicale condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada dalla suggestiva cornice dell'Arena di Verona sono stati premiati tantissimi protagonisti – nazionali e non – e anche Fabrizio Moro e Michele Bravi hanno ricevuto un premio per i successi ottenuti con ‘Portami via' e ‘Il diario degli errori' presentati a Sanremo 2017.

Tuttavia la loro esibizione sarà trasmessa soltanto il 23 giugno per una serata speciale dedicata ai Wind Music Awards e ai momenti più belli del backstage: una magra consolazione per i numerosi spettatori che non vedevano l'ora di vederli ieri 6 giugno e e che invece hanno assistito – e criticato – tante doppie esibizioni, come quella di J-Ax e Fedez.

Lo stesso Fabrizio Moro aveva avvertito su Instagram i suoi sostenitori del cambio di programma dopo averli aggiornati sulle prove e il sound check da Verona: “Ciao grandi! Questa sera sarò ai @windmusicawards! Potrete vedere la mia esibizione su @rai1official il 23 giugno! Un abbraccio!”

Pesantissime le critiche per la scelta di far esibire Moro e Michele Bravi alla fine con l'Arena quasi vuota:

“Come diamine si fa a relegare Moro con #portamivia alla registrazione del 23 fatta in coda alla serata con l'Arena che si svuota?! #Wma17” si è chiesto allibito uno spettatore inferocito, “Fabrizio meritava di esibirsi oggi! Anzi non meritavano di esibirsi due volte gli stessi! Vergogna! #wma17” ha tuonato un'altra fan e ancora Mary ha cinguettato “MA BRAVI E MORO DOVE SONO ? PER ULTIMI MA STIAMO SCHERZANDO! #WMA17”

No, non è uno scherzo quindi segnatevi la data del 23 giugno prossimo per recuperare le performance dell'ex prof di Amici e dell'ex vincitore di X Factor.

