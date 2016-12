Bufera in RAI dopo l'attentato a Berlino: ecco cosa è successo in diretta dopo l'attacco terroristico

Polemiche dopo l'attentato terroristico di Berlino, la RAI nel caos: ecco cosa è avvenuto poco dopo l'attacco terroristico

di Eleonora D'Urbano - 21 Dicembre 2016

Rai senza corrispondente dopo l’attentato di Berlino

Il 19 dicembre scorso Berlino è stata colpita da un attacco terroristico che ha lasciato esanimi almeno 12 persone e circa 48 sono stati i feriti, alcuni dei quali in modo gravissimo. Data per dispersa Fabrizia Di Lorenzo, una italiana di 31 anni proveniente da Sulmona, in Germania da 3 anni. La cronaca si concentra in queste ore nel cuore dell’Europa, tuttavia la Rai pare essersi trovata impreparata ad un evento di così grande rilevanza storica e mediatica.

A sottolineare una tale inadeguatezza, tra i primi è stato Michele Anzaldi, deputato PD segretario della commissione di Vigilanza Rai. Ma cos’è successo in Rai dopo l’attentato a Berlino?

Rai senza corrispondente dopo l’attentato di Berlino, chiesta interrogazione

Nell’edizione serale del Tg2 il corrispondente italiano dalla capitale tedesca Rino Pellino si trovava in realtà a Roma: non per le vacanze di Natale, come anche il conduttore del notiziario ha ipotizzato, ma per un permesso sindacale di un giorno, tanto che stamattina è apparso già in onda ad Agorà da Berlino.

Da Viale Mazzini, o meglio, dagli uffici delle corrispondenze estere, però, non hanno mandato nessun altro inviato Rai a coprire la notizia così le cronache su ciò che era successo dopo l’attacco terroristico – fotocopia di quello avvenuto a Nizza qualche mese fa – sono state realizzate “con gli inviati di altre testate (Ansa e Repubblica) e senza immagini proprie ma con quelle prese dai circuiti internazionali di Reuters e Aptn”.

Rai senza corrispondente dopo l’attentato di Berlino: che succede ora?

Così ha scritto in un lungo e pesantissimo messaggio su Facebook Anzaldi che ha colto l’occasione per aprire una riflessione “sulle costose e spesso inservibili sedi estere”. (POST INTEGRALE QUI)

“Presenterò un'interrogazione – ha fatto sapere ancora Anzaldi – per conoscere quali sono i costi delle sedi di corrispondenza e quanto vengano sfruttate da telegiornali e approfondimenti informativi. Chiederò anche di conoscere il loro livello tecnologico: è vero che gran parte delle sedi estere sono in analogico e quindi il materiale che producono è inservibile o comunque di difficile valorizzazione? Quanto costerà mettere in digitale i diversi uffici di corrispondenza?

