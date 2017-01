Bufera sulle nomination agli Oscar 2017, polemiche per la gaffe su Amy Adams, protagonista di Arrival e Animali Notturni

Un polverone si è alzato sulle nomination agli Oscar 2017: le polemiche sono nate per la gaffe che ha coinvolto la bravissima attrice Amy Adams che ha recitato recentemente nei film Arrival e Animali Notturni. Ecco cosa è successo

di Eleonora D'Urbano - 25 Gennaio 2017

Nomination Oscar 2017, Amy Adams grande esclusa. Montano le polemiche tra i fan

Sono state diffuse le nomination ufficiali agli Oscar 2017 che si terranno a Los Angeles il prossimo 26 febbraio e a prima vista ci sembra che i membri dell’Academy abbiano – come dire – preso lucciole per lanterne.

Per le nomination degli Oscar 2017 Amy Adams, protagonista di ‘Arrival’ e ‘Animali Notturni’ non è stata inclusa tra i nomi eccellenti che meritano una statuetta, nonostante sia una delle attrici più richieste e soprattutto abbia regalato, solo nel 2016, ai suoi fan e alla critica due interpretazioni degne di nota – per usare un eufemismo – e aver fatto incetta di candidature e complimenti ai Golden Globes, ai BAFTA, Critics Choise e ai SAG Awards.

Facciamo fatica a capire come sia possibile che Arrival, il film di fantascienza diretto da Dennis Villeneuve con Jeremy Renner, abbia ricevuto 8 nomination (tra cui ‘miglior film’, ‘miglior regia’ e ‘miglior sceneggiatura’) e non figuri il nome di Amy Adams come miglior attrice tra le nomination degli Oscar 2017.

Eppure la Adams, con quegli occhi azzurri spalancati, nei panni di una professoressa di linguistica che scopre il modo di comunicare con gli alieni, perde la figlia ancora piccola e tenta di salvare l’umanità sull’orlo di una guerra civile, non deve aver convinto fino in fondo: l’intelligenza e il cuore che ha messo nell’interpretare il ruolo non devono essere stati abbastanza; così come non è stata all’altezza, evidentemente, in Animali Notturni, il thriller di Tom Ford presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Su Twitter i fan dell’attrice si sono rivoltati contro la decisione dell’Academy e qualcuno tuona: “Esigo un'insurrezione popolare per la mancata candidatura di #AmyAdams #OscarNoms”, mentre c’è chi invoca la venuta di Inarritu per farle vincere l’Oscar, com’è successo per Leonardo Di Caprio in ‘The Revenant’.

Progress can be triggered by a single word. See Arrival in theatres now. #ArrivalUnites Un video pubblicato da Arrival (@arrivalmovie) in data: 18 Nov 2016 alle ore 16:07 PST

