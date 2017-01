Bufera su Il Collegio Raidue, un retroscena sui concorrenti e insegnanti del reality scatena la polemica

Il collegio in onda su Raidue ha avuto subito tantissimi spettatori sia per la novità nel format che per i suoi concorrenti adolescenti, ma un retroscena su Swami, Adriano, Marika e alcuni professori fa scattare la polemica: ecco cosa è stato scoperto

di Eleonora D'Urbano - 10 Gennaio 2017

SHARE

Il collegio Raidue concorrenti e insegnanti: solo ora emerge che…

Su Rai2 la seconda puntata de Il collegio ha realizzato un buon risultato con 1 milione 984 mila spettatori e uno share del 7.25%, un po’ in calo rispetto all’esordio che ha fatto registrare uno share dell’8,28%. Al di là di numeri e percentuali, il nuovo programma in 4 puntate su Rai due sta andando bene e gli studenti sono seguitissimi sui social dai loro coetanei.

Un retroscena piuttosto inaspettato per i non addetti ai lavori si sta facendo largo dopo una serie di rumors ora confermati che mettono in dubbio la genuinità dei concorrenti de Il Collegio di Rai 2 e dei loro insegnanti. Tutto è partito dalla segnalazione di Tvblog secondo cui almeno 9 degli alunni non sono semplici ragazzi in cerca di una esperienza nuova, ma sono seguiti dalla propria agenzia e sono già apparsi in film o spot commerciali.

Filippo Moras, per esempio, ha ottenuto una parte nel film di Aldo Giovanni e Giacomo ‘Il cosmo sul comò’, il compagno di classe Filippo Zamparini e Jenny De Nucci si sono procurati il provino grazie all’agenzia So What! E Swamy Caputo è invece seguita da Studio Emme, nonché è apparsa nel film con Christian De Sica e Rocco Papaleo ‘La scuola più bella del mondo’. Arianna Panis e Federico Nobile, inoltre, hanno preso parte in numerose pubblicità.

A conoscere bene il mondo del teatro e quello del piccolo e del grande schermo, anche gli insegnanti: in particolare nella black list dei personaggi noti de Il Collegio troviamo la governante Lucia Gravante, il Preside Paolo Bosizio e il prof. di Educazione Fisica Fabio Caccioppoli.

La polemica è scattata in rete, secondo voi il programma ha perso l’appeal iniziale in termini di freschezza e originalità, oppure il fatto che molti degli studenti e alcuni tra i prof siano già attori o aspiranti tali non incide più di tanto?

IL COLLEGIO SU RAI DUE, TUTTI HANNO NOTATO CHE DIMITRI IANNONE HA...

Fotogallery@Social/UfficioStampa