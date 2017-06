"Blue Whale", Le Iene ammettono che alcuni video del servizio erano falsi

Dopo il clamore suscitato per il servizio shock sulla Blue Whale, Matteo Viviani de Le Iene ammette che i video erano falsi e che avrebbe dovuto controllare meglio la fonte. Ma a Selvaggia Lucarelli, che l’ha intervistato, puntualizza: “Se ho contribuito a salvare anche una sola persona, il mio è stato un lavoro prezioso”

di Eleonora D'Urbano - 08 Giugno 2017

Blue Whale, bufala o verità? Matteo Viviani de Le Iene chiarisce tutto sui video falsi con la Lucarelli

Il fenomeno Blue Whale che ha preso piede anche in Italia soprattutto in seguito alla messa in onda del servizio di Matteo Viviani de Le Iene, trasmesso qualche settimana fa su Italia 1, potrebbe davvero trattarsi di una bufala o comunque di una tendenza decisamente più ridotta rispetto a quanto prospettato in precedenza.

Ne ha parlato Federica Sciarelli a Chi l'ha visto, è intervenuta la Polizia per dare consigli ai genitori allarmati, il video è stato fatto vedere nelle scuole per mettere in guardia giovani e giovanissimi, tuttavia non sarebbero del tutto vere le informazioni e le immagini del servizio incriminato.

L'inviato avrebbe trasmesso video falsi, o meglio non direttamente collegati al macabro gioco diffusosi in Russia secondo cui il ragazzino, assoggettato psicologicamente dal curatore, dopo 50 giorni di mutilazioni fisiche, viene costretto a gettarsi dall'edificio più alto della sua città. Intervistato da Selvaggia Lucarelli per Il fatto quotidiano, Matteo Viviani ammette:

“Me li ha girati una tv russa su una chiavetta e ammetto la leggerezza nel non aver fatto tutte le verifiche, ma erano comunque esplicativi di quello di cui parlava il servizio”.

Il fenomeno, ha puntualizzato ancora l'inviato de Le Iene pesantemente attaccato sui social, esiste in ogni caso: “Ieri sono andato in una classe – ha raccontato alla giornalista e blogger – e ho chiesto quanti conoscessero il Blue Whale prima del mio servizio, la metà degli alunni ha alzato la mano…”

Incalzato dalla Lucarelli che ha tentato di ridimensionare quanto portato alla luce dal programma di Italia 1, Matteo Viviani ha fatto sapere:

“Io so solo che non posso praticare l'omertà su un argomento e se ho contribuito a salvare anche una sola persona, per me il mio è stato un lavoro prezioso”.

BLUE WHALE, ECCO IL SERVIZIO DE LE IENE CHE HA SCONVOLTO GLI SPETTATORI

