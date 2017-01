Se vi sentite particolarmente tristi, niente paura…non siete i soli! Ecco cos'è il Blue Monday, qual è il significato e perchè questa particolare ricorrenza cade proprio oggi

di Eleonora D'Urbano - 16 Gennaio 2017

Sapevate qual è il significato del cosiddetto Blue Monday?

C’è poco da fare, oggi, 16 gennaio 2017 è il Blue Monday e se vi sentite depressi, annoiati o giù di tono sappiate che, oltre a non essere i soli, almeno per la giornata di oggi c’è una valida ragione per giustificare il vostro umore nero: il pessimismo cosmico che percepite, infatti, deriva dal fatto che il terzo lunedì di gennaio sia considerato il giorno più triste dell’anno.

Qual è il significato del Blue Monday e come mai cade proprio oggi questa particolare ricorrenza? Un’equazione teorizzata dallo psicologo inglese Cliff Arnall agli inizi degli anni 2000, evidenzia come il terzo lunedì di gennaio contenga tutti quei fattori che mettono i bastoni tra le ruote alla nostra felicità e ci fanno perdere il sorriso.

La colpa del Blue Monday sarebbe da imputare alle giornate corte, ai sensi di colpa per aver speso troppo durante i saldi o aver mangiato abbondantemente a Natale e ancora a causa dei ritmi frenetici al lavoro.

Ma per alleviare questa ‘ennui’ passeggera ci sono alcuni rimedi da mettere in pratica immediatamente. In Inghilterra – patria del Blue Monday – le agenzie di viaggio propongono sconti favolosi per un last minute di relax e in effetti è proprio nel terzo lunedì di gennaio che aumentano a dismisura le assenze sul lavoro. Inoltre la British Dietetic Association acconsente a un piccolo strappo a tavola oggi.

Prima di sprizzare gioia da tutti i pori e vivere il giorno più felice dell’anno, bisogna aspettare ancora un po’: pare infatti che il solstizio d’estate sia una data benedetta per il nostro umore, anche se il 21 giugno è ancora piuttosto lontano…E anche questa notizia, immaginiamo, non la prenderete affatto bene!

PROPRIO PERCHE' OGGI È IL BLUE MONDAY, VI SVELIAMO LA FORMULA DELLA FELICITÀ: BASTANO 8 PICCOLI PASSI

