Beppe Vessicchio ci sarà a Sanremo 2017: ecco cosa farà

di Francesca Di Belardino - 25 Gennaio 2017

Fumata bianca per il Maestro dalla barba nera: Beppe Vessicchio ci sarà a Sanremo 2017, anche se non nei panni del direttore d'orchestra. La notizia della sua assenza aveva lasciato nell'amarezza i tantissimi fan, che si sono mobilitati sui social: ora però c'è una speranza, molto corposa, di rivedere Beppe Vessicchio all'Ariston o nei suoi immediati dintorni.

Nicola Savino, che condurrà il dopo festival con Ubaldo Pantani e la Gialappa's, ha infatti detto in un'intervista al quotidiano Libero che proverà a portare Beppe Vessicchio al Dopofestival: sarebbe un colpaccio, visto che il Maestro aveva già chiarito in precedenza di non essere interessato al ruolo di opinionista nei salotti tv.

Ma la speranza di vedere Vessicchio a Sanremo 2017 è alimentata da un altro brano della stessa intervista: a quanto pare il mitico direttore d'orchestra ha in uscita un libro ed un cd, che è intenzionato a presentare a Sanremo durante la kermesse.

E quale migliore occasione del Dopofestival per parlare del suo libro, l'autiobiografia dal titolo: 'La musica fa crescere i pomodori'

Non escludiamo neanche -ma qui siamo nel campo della speculazione fantasiosa- che Carlo Conti e Maria De Filippi (grande amica di Vessicchio, in passato professore di Amici) possano tenersi il Maestro come ospite a sorpresa, a cui far scendere la mitica scalinata. Potrebbe succedere? Lui, il Maestro, nell'intervista al Corriere aveva detto: "...O parlo di musica o mi viene difficile stare davanti alle telecamere. Comunque passerò da Sanremo almeno un giorno. Non solo per salutare gli amici, ma per presentare il mio libro e il cd"

Che dite, possiamo almeno incrociare le dita?