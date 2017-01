Ben Affleck lascia la regia di The Batman, ma resta nel progetto come interprete e produttore. Chi lo sostituirà?

di Grazia Cicciotti - 31 Gennaio 2017

Ben Affleck lascia la regia di The Batman: chi ci sarà al suo posto?

Lo scorso aprile il CEO della Warner Bros. Kevin Tsujihara annunciò in occasione del Las Vegas' CinemaCon che Ben Affleck era stato ‘arruolato’ come protagonista e regista di un film su Batman, dal titolo provvisorio di The Batman.

Il progetto prometteva benissimo, ma a quanto pare l’impegno per Ben è stato troppo gravoso, perché l’attore ha annunciato nelle ultime ore - attraverso una nota ufficiale - che rinuncerà alla regia del progetto.

“Alcuni personaggi occupano un posto speciale nel cuore di milioni di persone. - ha dichiarato Ben - Interpretare questo ruolo richiede concentrazione, passione e la miglior performance che io sia capace di dare. È chiaro ormai che io non posso svolgere entrambi i compiti al livello che richiedono. Insieme allo Studio, ho quindi deciso di trovare un partner, è un regista che collaborerà con me a questo grandissimo film".

Affleck ha quindi poi precisato di essere assolutamente nel progetto, ma che appunto sono tutti alla ricerca di un nuovo regista, supportato in tutto e per tutto dalla Warner. Chi prenderà il suo posto ora? I rumor stanno in realtà già puntando verso Matt Reeves, regista del prossimo War - Il pianeta delle scimmie e dei già usciti Cloverfield, Blood Story e Apes Revolution - Il Pianeta delle Scimmie. Tra le altre cose, Reeves ha anche ideato - insieme a JJ Abrams - la serie tv Felicity. Niente è certo, tuttavia, per il momento e non resta che scoprire chi sceglierà Ben Affleck come sostituto…



