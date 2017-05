Bartendency ritorna su Fox: al via la seconda stagione dal 4 maggio

Dal 4 maggio su Fox torna Bartendency, il format che va alla ricerca del miglior bartender italiano.

di Grazia Cicciotti - 03 Maggio 2017

A partire dal 4 maggio su Fox (canale 112 di Sky) partirà la nuova stagione di Bartendency, il format che porta il pubblico in giro per l’Italia, alla ricerca del miglior bartender ‘nostrano’.

“10 sfidanti, 5 città d’Italia, oltre 40 diversi cocktail e 2 giudici implacabili. - si legge nella nota ufficiale - Spetterà infatti alla conduttrice radiofonica LaMario e al bartender Alessandro Procoli giudicare i concorrenti in gara per trovare il migliore, colui che unisce tutti i requisiti di un grande bartender: tecnica, passione, creatività, attenzione al dettaglio, precisione e spontaneità. Nulla può essere lasciato al caso.

In ogni episodio, vedremo due sfidanti alle prese con diverse prove: dalla preparazione di un cocktail di loro invenzione con l’utilizzo della Molinari, alla sfida di una miscelazione a sorpresa di cui dovranno riuscire a identificare gli ingredienti.

I vincitori si sfideranno infine nella finale che decreterà il Molinari Ambassador 2017”.

Le città visitate, per la precisione, sono Lecce, Catania, Padova, Firenze e Roma e sarà possibile godersi le puntate anche su Mondofox (www.mondofox.it/bartendency) con contenuti speciali, backstage, curiosità e interviste e le ricette dei cocktail protagonisti del programma.

Bartendency è stato realizzato da FoxLab, la business unit di Fox Networks Group Italy dedicata alle iniziative speciali e al branded entertainment in collaborazione con Molinari e The Story Lab, la global unit di Dentsu Aegis Network dedicata all’entertainment content. La casa di produzione è Briciolatv per la regia di Nicola Prosatore.

