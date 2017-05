Ballando con le Stelle, dito medio di Martin Castrogiovanni durante la finale: a chi era rivolta l'offesa?

Brutto gesto di Martin Castrogiovanni durante la finale di Ballando con le Stelle. L’ex pilone della Nazionale di rugby iene 'incastrato' dalle telecamere. A chi era il rivolto il doppio dito medio?

di Eleonora D'Urbano - 02 Maggio 2017

Sabato notte si sono spenti i riflettori su Ballando con le Stelle 2017, la cui finale è stata vinta – neanche troppo a sorpresa – da Oney Tapia, l'atleta paralimpico cubano specializzato nel lancio del disco e nel getto del peso, che ha alzato il trofeo insieme alla sua maestra Veera Kinnunen. Ma non è del tutto calata l'attenzione su un altro amatissimo concorrente dello show di Milly Carlucci, incastrato – diciamo così – dalle telecamere proprio durante i saluti finali.

Parliamo di Martin Castrogiovanni, l'ex pilone della nazionale italiana di rugby, in coppia con Sara Di Vaira che, al momento dei ringraziamenti della conduttrice a tutti gli addetti ai lavori che rendono possibile una trasmissione articolata come Ballando con le Stelle, si è reso protagonista di un brutto gesto che non è passato inosservato sui social.

Il ballerino, infatti, ha fatto il doppio dito medio in diretta tv mentre i suoi compagni si sbracciavano per salutare a casa e ringraziare tutto il pubblico che li aveva seguiti.

Ma a chi è rivolto il dito medio di Martin Castrogiovanni pizzicato in flagrante durante la finale? Al momento del gestaccio, la Carlucci stava riconoscendo il duro lavoro della produzione, ma non sappiamo se l'ex rugbista argentino abbia voluto indirizzare il suo personale saluto a qualcuno all'interno dello show.

Su Twitter, però, gli utenti – con tanto di fermo immagine – fanno notare: “Un occhio a Martin Castrogiovanni mentre saluta a modo suo la squadra di #BallandoConLeStelle”, oppure “Strano modo di dimostrare affetto quello di Castrogiovanni #BallandoConLeStelle” e ancora “Alla finale di #ballandoconlestelle Martin Castrogiovanni, sfan**la i tecnici in diretta. @_DAGOSPIA_ @Ballando_Rai”.

Il mistero sul dito medio di Martin Castrogiovanni durante la finale di Ballando con le Stelle resta ancora fitto: chissà se qualche spiegazione arriverà proprio dal ballerino provetto, oppure è troppo impegnato a coltivare il rapporto con la sua maestra. Si vocifera infatti che tra l'atleta e Sara Di Vaira ci sia del tenero, nonostante la ballerina parli soltanto di ‘amicizia speciale'.