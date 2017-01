Ballando con le Stelle 2017: tra i concorrenti un nome che sorprende il pubblico

Manca ormai poco a Ballando con le stelle 2017 e già si prevede che i concorrenti daranno 'grandi soddisfazioni' al pubblico televisivo. Nel cast c'è un nome fra tutti che sorprende, ecco chi è

26 Gennaio 2017

Ballando con le Stelle 2017 concorrenti, spunta il nome della star de Il Segreto

L'11esima edizione di Ballando con le Stelle si è conclusa con il trionfo di Iago Garcia, il sexy attore de Il segreto in coppia con Samantha Togni, che ha sbaragliato la concorrenza a colpi di sguardi magnetici e movenze spagnoleggianti. Quest'anno lo scenario potrebbe ripetersi dal momento che a Ballando con le Stelle 2017 tra i concorrenti pare esserci un'altra star della soap opera oramai cult che darà grandi soddisfazioni al pubblico di Rai1.

Il cast di Ballando con le Stelle 2017 va delineandosi a piccoli passi, anche se manca meno di un mese alla partenza fissata per il prossimo 18 febbraio. I concorrenti già ufficiali – prendendo per buono quanto riportato su Tv sorrisi e canzoni – sono Simone Montedoro, direttamente dal set di Don Matteo, Martina Stella, Carlotta Ferlito, protagonista di Ginnaste – Vite parallele e il judoka Fabio Basile, oro olimpico a Rio 2016.

A loro si aggiunge Maria Bouzas, meglio conosciuta come Donna Francisca Montenegro. La perfida dark lady che ha perseguitato la vita di Pepa, si è vendicata del suo primo amore Raimundo e ha fortemente osteggiato la relazione tra Juan e la figlia Soledad, pare confermata tra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2017 dopo alcune difficoltà iniziali. Inutile dire che sul web parecchi fan della soap hanno gioito e gongolato alla notizia che Donna Francisca appenderà gonne larghe e smorfie severe al chiodo per qualche settimana e mostrerà le gambe in tv e magari qualche sorriso!

Vi diamo inoltre conto del fatto che sono stati confermati tutti i giurati, a capo dei quali spicca per l'ennesimo anno (e siamo molto contenti di ciò) Carolyn Smith.

Infine, per chi segue i provini degli aspiranti ballerini, la Carlucci ha annunciato su Twitter pochi minuti fa che anche l'appuntamento con Ballando on the road fissato per oggi 26 gennaio alle 15.30 all'interno de La vita in diretta è slittato a data da destinarsi per dedicare più tempo alla tragedia dell'Hotel Rigopiano.

