Avanti un altro, stravolgimento di ruolo per la Ciociara dopo la vittoria al GF

di Eleonora D'Urbano - 13 Gennaio 2017

Ad Avanti un altro la ciociara sarà...Grandi novità per Alessia Macari

Domani sabato 14 gennaio sarà la volta dell'ultimo appuntamento stagionale con Caduta Libera e da domenica 15 gennaio partirà Avanti un Altro, con un bel po' di novità. Se fino a qualche settimana fa non era data per certa la presenza di Alessia Macari, ora sembra ufficiale e anzi ad Avanti un altro la ciociara potrebbe andare incontro a una grande promozione.

Dopo la vittoria del GF Vip, Alessia Macari è stata ospite di Selfie dove, vuoi anche per via dell'astio con la Bonas Paola Caruso, nei ranghi della giuria del programma condotto da Simona Ventura, ha fatto impennare gli ascolti.

La sua carriera necessita di una svolta, magari di un vero e proprio stravolgimento di ruolo e chissà che non arrivi proprio da Avanti un altro, la trasmissione che l'ha fatta conoscere e amare dal pubblico italiano: la showgirl si presentava nei panni per l'appunto della ciociara, ma considerato lo spiccato accento irish e indagando sul suo profilo Instagram, sembra pronta a tornare alle origini e diventare l'irlandese.

Settimane fa, Stefano Jurgens, autore del quiz condotto da Paolo Bonolis, ha incuriosito i fan di Alessia Macari con alcune dichiarazioni sibilline: “Stiamo facendo riunioni in questi giorni, non c'è nulla di certo. Ci saranno molte modifiche nella prossima edizione di Avanti un altro! Alessia magari non tornerà con lo stesso ruolo, ma potrebbe fare qualche passaggio in situazioni che non posso ancora rivelare!”

Vi piacerebbe vedere ad Avanti un altro la ciociara e l'irlandese insieme? Chissà che la Macari non raddoppi la sua presenza in tv e diventi più international. Da domenica 15 gennaio scopriremo quali sorprese ci aspettano!

