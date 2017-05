La nostra intervista ad Arianna, protagonista del featuring con Will.i.am in Mona Lisa Smile

di Grazia Cicciotti - 24 Maggio 2017

SHARE

Arianna duetta con Will.I.Am. in Mona Lisa Smile: la nostra intervista

Si intitola Mona Lisa Smile il nuovo singolo di Will.i.am., che per il featuring ha scelto l’italianissima Arianna. Poteva forse essere altrimenti considerando il titolo della canzone, che rimanda chiaramente al celebre quadro di Leonardo Da Vinci custodito al Louvre?

Un’esperienza unica per Arianna, che non solo canta in italiano nel brano, ma si è anche trovata a girare un videoclip che è quasi un cortometraggio per la qualità delle immagini. Diretto da Michael Jurkovac, il progetto - che prende il nome di TheBridge.co - è studiato, immaginato e ricreato con alcuni dei quadri più importanti dell'arte rinascimentale situati al museo del Louvre. Will.i.am e Arianna interpretano la canzone immedesimandosi nei protagonisti di diverse tra le opere più famose del museo francese: in questo modo non solo viene promossa la canzone, ma viene anche riportata l'attenzione del grande pubblico su questi pezzi d'arte intramontabili.

"Quanto è incredibile per due amici, uno di Boyle Heights e l'altro proveniente da un piccolo paesino nel Wisconsin, trovarsi a lavorare ad un filmato per il Louvre? - ha dichiarato il regista Michael Jurkovac — Ho amato questo progetto fin dal momento in cui Will.i.am lo ha concepito... e ancora oggi sorrido ogni volta che vedo Will e i suoi amici in quei quadri e sento le muse di Leonardo che danno vita a quella stanza".

Abbiamo chiesto qualche informazione in più proprio ad Arianna, che ci ha parlato del progetto e di cosa ha significato per lei collaborare con Will.i.am.

foto@UfficioStampa