Ariana Grande: ancora un gesto di solidarità per le famiglie delle vittime di Manchester

L'interpretazione live di Over the Rainbow ha fatto commuovere milioni di fan al concerto di Manchester. Ora questo famoso brano cantato da Ariana Grande sarà al centro di un altro grande gesto di solidarietà

08 Giugno 2017

SHARE

Tutto il mondo ha seguito con grande emozione il concerto dedicato alle vittime dell'attento di Manchester, i 22 ragazzi uccisi da un attentatore suicida alla fine del concerto della popstar Ariana Grande: ed è stata proprio lei a voler tornare sul palco, insieme a tante altre star, per ricordare chi non c'è più e per affermare il diritto alla vita, alla libertà e alla musica.

Sul palco si sono alternati grandi nomi del pop inglese e star assolute di quello americano, come i Coldplay, Katy Perry, Robbie Williams, Liam Gallagher, Justin Bieber, Miley Cyrus ed altri. Ognuno ha voluto regalare la sua emozione e dedicare la sua arte a chi non c'è più: Ariana Grande ha chiuso poi il concerto con una versione molto commovente di 'Over the rainbow', il brano portato al successo da Judy Garland nel 1989 e cantato negli anni da moltissime star in tutto il mondo.

Ariana Grande, che aveva già deciso di farsi carico delle spese per i funerali di tutte le vittime, ha fatto sapere in questi giorni che la sua versione di 'Over the rainbow' è disponibile su Spotify e sulle altre piattaforme di streaming. I proventi dei download andranno in favore delle famiglie delle vittime e dei feriti.

Il concerto "One love Manchester", del quale i biglietti sono andati esauriti nel giro di pochi minuti, ha portato 2 milioni e mezzo di sterline nella casse della Croce Rossa britannica.

foto @twitter