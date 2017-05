Ariana Grande sotto shock dopo l’attentato a Manchester: polemiche contro la cantante per quelle parole

Si è detta distrutta Ariana Grande per l'attentato a Manchester alla fine del concerto del 22 maggio: il messaggio di cordoglio ha scatenato polemiche in rete tra i fan della popstar 24enne sotto shock.

di Eleonora D'Urbano - 23 Maggio 2017

SHARE

Ariana Grande shock al concerto dopo l'attacco terroristico: polemiche contro la cantante per quelle parole

Sono al momento 22 le vittime accertate e 59 i feriti che ieri 22 maggio sono rimasti coinvolti in un attentato terroristico durante il concerto di Ariana Grande a Manchester: si parla di un kamikaze che si è fatto esplodere intorno alle 22.30 mentre giovani e giovanissimi si accalcavano verso le uscite della struttura alla fine dello show della 24enne rimasta illesa.

Uno dei video più diffusi sui social network in queste ore mostra scene di panico alla #ManchesterArena dopo boato → https://t.co/qT6dEpbxkQ pic.twitter.com/TTkPhu0VVf — Rainews (@RaiNews) 23 maggio 2017

Continuano a circolare in rete immagini girate da testimoni oculari sullo scoppio improvviso: scene di terrore, grida, persone che corrono dappertutto, gente in lacrime e impaurita. Si tratta del peggior attacco terroristico in Gran Bretagna dal 7 luglio 2005 quando 4 pacchi bomba scoppiarono quasi contemporaneamente a Londra uccidendo 56 persone e ferendone 700.

La popstar ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio per quanto occorso al termine del concerto e sui social ha fatto sapere: “Sono distrutta. Dal profondo del mio cuore, mi dispiace così tanto. Non ho parole”.

I fan della cantante che ha siglato con John Legend la colonna sonora di ‘Beauty and the Beast’ si sono stretti intorno a lei e le stanno dimostrando grande solidarietà in questo momento così triste e difficile. Qualcuno l’ha confortata scrivendole: “Ariana, non è colpa tua. Ero lì anche io e sono sotto shock. Esperienza orribile, ma non biasimarti. Sei una donna forte e puoi buttarti il passato alle spalle”. Qualcuno ha aggiunto: “Il mondo intero e tutti i tuoi fan sono con te”.

C’è però chi si scaglia contro Ariana Grande e non crede alle sue parole di dolore e sconforto, anzi rincara la dose ricordandole che nel 2014, dopo aver posato per un servizio fotografico a New York, aver risposto a centinaia di interviste e firmato altrettanti autografi avrebbe esclamato in ascensore: “Mi auguro che i miei fan crepino tutti”.

Tra le migliaia di commenti di vicinanza alla giovane popstar, infatti c’è chi le chiede: “Ariana, non eri tu ad aver detto che odiavi l’America? Non sei stata tu a bloccare il Presidente Trump dall’approvare leggi che proteggano gli americani? Sembra che tu voglia portare i terroristi anche qui, dunque non capisco perché tu sia tanto sorpresa”.

Fotogallery@Social