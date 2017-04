Antonio Conte torna in Italia? La rivelazione a Pio e Amedeo nell'ultima puntata di Emigratis - VIDEO | FOTO

In attesa dell'Home Festival, al Fuorisalone l'evento che si celebrerà a Treviso dal 30 agosto al 3 settembre arriva in anticipo. Ecco tutta la programmazione.

Al Fuorisalone arriva l'artista Corinne Sutter per uno speciale Mickey Mouse Art Show. Con lei anche Caterina Balivo

Milano è memoria: ecco le iniziative previste in città per la Festa della Liberazione.

Domenica 30 Aprile alla Città dell'Altra Economia ci sarà un mercatino davvero speciale: sarà possibile scambiare articoli per l'infanzia, giocattoli, abbigliamento, oggettistica, libri, piccoli elettrodomestici e bigiotteria.

Tornano i Cento Pittori Via Margutta, la tradizionale mostra a cielo aperto in una delle vie più caratteristiche e conosciute della nostra città. Ingresso libero

Festa del Maritozzo a Roma : le migliori pasticcerie romane proporranno le loro gustose ricette , durante l'arco delle tre giornate, per un'esperienza che andrà ben oltre la solita colazione e che renderà il Maritozzo protagonista dell'intero pasto.

Gelato Fesitval a Roma. Dal 29 Aprile al 1 Maggio 2017 evento imperdibile per gli amanti del gelato alla Terrazza del Pincio. Info card, prezzi e orari

Caterina Balivo costretta a chiudere il suo programma in anticipo. Giovedi 4 Maggio andrà in onda l'ultima puntata di Detto Fatto. Ecco il motivo della chiusura anticipata della trasmissione di Rai2 seguitissima il pomeriggio

Antonio Conte a Emigratis si è prestato a ogni scherzo, battuta e frecciatina di Pio e Amedeo , ma non sono mancati momenti nostalgia che fanno ben sperare i fan dell'allenatore su un suo possibile – magari imminente – rientro in Italia.

La coppia di Emigratis ha messo in imbarazzo Conte – come succede con tutte le loro vittime – tornando sul rigore sbagliato di Zaza agli Europei dell'anno scorso, poi lo hanno provocato chiedendogli quanto avesse gufato durante la finale di Champions tra Juve e Barcellona a Berlino, ma il mister se l'è cavata con una bella risata.

Emigratis di Pio e Amedeo si chiude con un'ultima puntata piena di colpi di scena e di dichiarazioni importanti, a cominciare da quelle rilasciate da Antonio Conte , allenatore del Chelsea, attualmente primo in classifica nella Premiere League.

'Pio e Amedeo hanno dato più informazioni di tanti giornali' sull'eventuale ritorno di Antonio Conte in Italia. I due protagonisti di Emigratis, il programma in onda su Italia Uno, hanno raggiunto il tecnico a Londra dando vita ad un siparietto davvero comico e strappando a Conte dichiarazioni importanti

