Antonella Elia scomparsa dalla tv, ecco che fine ha fatto e cosa farà in tv

Antonella Elia, nata con Non è La Rai, è diventata famosa sia per essere stata la storica valletta bionda di Mike Bongiorno sia per la partecipazione a L'Isola dei famosi. Ma che fine ha fatto ora la showgirl? Ora è pronta a tornare in tv con un famoso reality. Ecco dove la vedremo

di Eleonora D'Urbano - 03 Maggio 2017

Antonella Elia oggi, pronta per Pechino Express 2017? Ecco cosa si vocifera

Da qualche tempo Antonella Elia è scomparsa dalla tv: l'aver vinto L'Isola dei Famosi nel 2012 ha certamente riacceso i riflettori sulla valletta di Mike Bongiorno, che nell'ultimo periodo tuttavia ha preferito abbandonare per un po' il piccolo schermo, rifuggire il gossip e dedicarsi al teatro. Al momento la showgirl è impegnata al teatro Totò di Napoli con lo spettacolo ‘Benvenuti a…', ma pare sia in procinto di tornare – e dall'ingresso principale – nel dorato mondo della televisione.

Pare infatti che Antonella Elia sia tra i concorrenti di Pechino Express 2017 e considerando il suo caratterino, la sfida on the road sarà a dir poco entusiasmante per l'attrice 53enne.

Cominciano venerdì 5 maggio, infatti, le riprese della 6° edizione dell'adventure game di Rai2 brillantemente condotto da 5 anni da Costantino della Gherardesca che tornerà in onda a fine estate, presumibilmente tra la metà e gli ultimi giorni di settembre.

Quest'anno Pechino Express si svolgerà in Oriente, dopo due vivacissime edizioni in Sud America e, cartina alla mano i concorrenti dovrebbero partire dalle Filippine per concludere il loro improbabile viaggio on the road in Giappone passando per Taiwan. Ma oltre ad Antonella Elia, chi ci sarà nel cast di Pechino Express 2017?

Alcuni nomi sembrano già più che certi. Confermato il no di Donatella Rettore e data per altamente improbabile la presenza di Tina Cipollari (fresca di partecipazione l'anno scorso), con le valigie fatte troviamo Francesco Arca, l'ex tronista di Uomini e Donne – oggi navigato attore – che non è nuovo ai reality: nel 2006, infatti, ha preso parte a La fattoria.

Data per certa, e a quanto pare in coppia con la Elia, ci sarebbe anche Jill Cooper: l'ex volto di Non è la Rai, che ha esordito in tv nel 1990 al fianco di Corrado ne La Corrida, ha partecipato due volte a L'Isola dei Famosi – nel 2004 e per l'appunto nel 2012, mentre l'insegnante di fitness americana è a corto di reality, dunque potrà apprendere molto dalla sua compagna di avventura.

Si vocifera, inoltre, che a Pechino Express 2017 prenderanno parte anche Guglielmo Scilla, noto youtuber e attore meglio conosciuto come Willwosh, forse in coppia con Alice Venturini, altra webstar che su Youtube gestisce un canale molto seguito di make up e bellezza, e ancora il coreografo e giurato di Ballando con le Stelle Rafael Amargo, il rapper Achille Lauro e lo stilista argentino Marcelo Burlon.

