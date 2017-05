Anticipazioni Amici 2017, un'altra amara sconfitta per la squadra dei bianchi: ecco chi uscirà e cosa accadrà nella puntata del 13 Maggio

E' stata già registrata la puntata di Amici 2017 che andrà in onda il 13 Maggio. Un'amara sorpresa per i fan della squadra dei bianchi che dovranno dire addio ad un altro componente della classe

08 Maggio 2017

Si avvicina sempre di più la fatidica data della finale di Amici, prevista per il 27 maggio, e cresce l'attesa dei fan per scoprire chi sarà quest'anno il vincitore: l'ultima puntata registrata, l'ottava, che andrà in onda soltanto sabato prossimo, ha visto un altro grande talento salutare per sempre la possibilità di vincere il talent.

Un altro talento che, ahimè per Emma Marrone, veste la casacca bianca: al termine delle due manche, e dopo uno scontro diretto con Federica Mangiapelo, è stato infatti eliminato Thomas Bocchimpani, uno dei componenti più amati della squadra e di tutto il programma.

Giovanissimo (frequenta ancora il liceo) e molto timido, Thomas ha conquistato il pubblico con la sua dolcezza: per saggiare il malcontento dei telespettatori basta leggere alcuni dei commenti che sono comparsi sulla pagina ufficiale di Amici, in particolare sotto ad un video dell'esibizione proprio di Thomas.

"L'avete eliminato perché noi spettatori l'avremmo portato alla vittoria. FATE SCHIFO!!!!!! Poco raccomandati i blu... Che senso ha farci scegliere tra quattro finalisti che nemmeno ci piacciono?!", commenta arrabbiatissima una telespettatrice e al suo commento ne seguono molti altri sullo stesso tono: "Mah come si fa a pensare di eliminare l unico che veramente è un talento", "E' veramente vergognoso non fare arrivare Thomas alla finale...la musica, il talento sono sinonimi di emozioni. Quelle che lui ha sempre trasmesso ai professori, giudici e al pubblico..."

L'ottava puntata del serale è stata quella della consacrazione di Riccardo, che ha ricevuto il plauso sia della giuria che del pubblico, che lo ha salutato con una standing ovation: archiviate le intemperanze, il ragazzo si avvia a grandi passi verso la vittoria finale, dalla quale lo separa il rivale Mike Bird (ma anche la collega Federica).

Per quanto riguarda la danza, in molti si dicono certi che già durante la semifinale trionferà Sebastian, unico ballerino rimasto dei bianchi.

Il quinto giudice dell'ottava puntata del serale di Amici sarà Sabrina Ferilli, volto noto del talent per essere stata in giuria fissa fino allo scorso anno, mentre tra gli ospiti ci sarà Giorgia.

foto @ufficiostampa - twitter