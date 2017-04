Anticipazioni Amici quinta puntata: il ritorno del coach e la sorpresa sull'eliminazione

L'addio di Morgan ad Amici 2017 ha sconvolto il programma e le regole del gioco. Il ritorno dell’amato coach per la squadra bianca e la sorpresa sull'eliminato della quinta puntata, in onda il 22 aprile, stanno creando tanto rumor. Ecco tutte le anticipazioni

di Eleonora D'Urbano - 18 Aprile 2017

Anticipazioni Amici 2017, quinta puntata. Emma Marrone, eliminato e quell'imprevisto

La quarta puntata di Amici 2017 ha fatto luce sull'addio di Morgan dal talent e sui tesissimi rapporti tra di lui e i ragazzi della squadra Bianca: Maria De Filippi, dopo vari tentativi di mediazione, è stata costretta a ritenere il direttore artistico oramai non più legato alla trasmissione ed è dovuta correre ai ripari chiamando Emma a fare da coach a Mike Bird, Shady, Sebastian e Thomas.

Le anticipazioni della quinta puntata di Amici 2017, che è stata registrata nel giorno di Pasqua ma andrà in onda il prossimo 22 aprile, rivelano che l'arrivo di Emma Marrone è stato celebrato con una toccante lettera da parte della De Filippi che ha voluto ringraziare la sua ex allieva facendo notare il suo gran cuore, la generosità e la sua profonda umiltà per aver accettato la sfida.

In pochi giorni Emma e i Bianchi hanno dovuto rivoluzionare il lavoro e il metodo di Morgan e sono riusciti a vincere la prima manche, mandando Cosimo al ballottaggio; la seconda invece è stata vinta dai Blu di Elisa ed è stato Thomas a finire a rischio eliminazione.

Al momento decisivo, tuttavia, è successo un imprevisto che ha letteralmente sconvolto la scaletta e le regole e che a memoria nostra non è mai accaduto: Emma Marrone ed Elisa hanno siglato un patto e chiesto a Maria De Filippi di non eliminare nessuno considerata la settimana burrascosa e i turbolenti cambiamenti che hanno inficiato il lavoro non solo dei Bianchi, ma anche dei Blu.

La conduttrice ha concesso alle due coach di dormire sonni tranquilli per una settimana, ma dalla prossima – ha tuonato – si tornerà ad eliminare.

Ospiti della quinta puntata di Amici, stando alle anticipazioni, saranno The Kolors, Fiorella Mannoia, Ozark Henry, quinto giudice direttamente da L'Isola dei Famosi 2017 sarà Raz Degan.

