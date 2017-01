Andreas Muller, nuovo incidente di percorso per il ballerino di Amici

'Sto male, non so quando tornerò', ecco cosa è accaduto ad Andreas Muller, il ballerino di Amici che lo scorso anno è stato costretto a lasciare il serale per un incidente

di Eleonora D'Urbano - 04 Gennaio 2017

Per Andreas Muller incidente di percorso: “Sto male”

La nuova edizione di Amici per Andreas Muller, già ballerino avviato verso il serale dell'anno scorso a cui ha rinunciato per via di un grave incidente, prosegue in salita. Nonostante sia riuscito ad ottenere uno dei banchi della scuola di Canale 5, Andreas Muller continua a dover dimostrare quanto vale giorno dopo giorno e tenta di convincere Garrison e Alessandra Celentano a trasformare il ‘no' ricevuto all'esame in un lasciapassare per il serale.

Il danzatore sta affrontando un periodo molto impegnativo dal punto di vista fisico e mentale: sente la pressione sulle sue spalle, ha voglia di far bene, ma è di poche ore fa la notizia che l'allievo di Amici sia stato costretto ad un nuovo stop. Sul gruppo Facebook che lo riguarda, infatti, ha annunciato di stare male, ma ha confortato le centinaia di fan che lo seguono rassicurandole sul fatto che tornerà più in forma di prima:

“Ciao a tutti – ha esordito Andreas su FB- volevo dirvi che sono a casa da tre giorni purtroppo e non so quando tornerò a Roma. In questi giorni ho avuto la febbre molto alta e ora spero di riprendermi. Non preoccupatevi ripartirò ancora più carico! Grazie per tutto quello che fate sempre!”

Il post è stato commentato da una valanga di supporters che fanno il tifo per il ballerino e lo spronano a rimettersi presto. Dunque per Andreas Muller incidente non grave, ma comunque pericoloso soprattutto perché quando sarà guarito e rientrerà a pieno regime nella scuola di Amici, dovrà rimboccarsi le maniche per recuperare il tempo perso.

