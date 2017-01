Amore Amaro di Gigi Finizio: il legame che unisce la scena de Il Principe Abusivo e di Temptation Island

Amore Amaro de Il Principe Abusivo di Siani, andato in onda il 3 gennaio 2017 su Raiuno, ha un legame stretto con Temptation Island. In tanti, infatti, ascoltata la canzone di Gigi Finizio nel film hanno ricordato il programma di Canale 5... Ecco cosa lega Il Principe Abusivo e Temptation Island

di Eleonora D'Urbano - 04 Gennaio 2017

Se siete anche voi tra coloro che ieri, 3 gennaio, hanno visto su Raiuno ‘Il principe abusivo' e sono tornati con la mente a Temptation Island durante la scena in cui parte Amore Amaro di Gigi Finizio, beh, sappiate che il legame che unisce il film di Alessandro Siani (2013) e l'ultima edizione del dating show di Canale 5 è più forte di quanto pensiate. Amore Amaro di Gigi Finizio fa da sottofondo al monologo del comico napoletano che confessa alla principessa Letizia (Sarah Felberbaum) in una lettera quanto sia capace l'amore di superare i gap culturali, sociali e economici:

“L'Amore – dice Alessandro Siani ne Il principe abusivo sulle note di Amore Amaro di Gigi Finizio – è quell'attimo che non aspetta nemmeno un secondo, che rincorre il minuto, anche 60 volte, fino a che non arriva l'ora di vederti… L'Amore è quell'onda di argento vivo che lega gli occhi al cuore indissolubilmente… Tutto quello che vedrà il cuore si guarderà dagli occhi e tutto quello che si guarderà dagli occhi si vede dal cuore... e adesso che so tutte queste cose proteggimi, difendimi, voglio fidarmi di te ancora una volta”.

Il testo di Gigi Finizio, colonna sonora perfetta per gli innamorati, rafforza le immagini e le parole della scena clou della commedia di Siani (“sai respirare solo se c'è lei/Diventi tutto quello che non sei/Diventi come ti vorrebbe lei” e ancora citiamo “Amore senza amore, amore che non ho/Amore che non vincerà se tu non vuoi/Amore grande chiuso dentro una bugia/Senza domani”), e durante Temptation Island Flavio – fidanzato con Roberta – ha prima dedicato la canzone alla tentatrice Diana, poi l'ha riutilizzata per convincere la sua ragazza ad archiviare il flirt e uscire insieme. Su Twitter in molti non hanno potuto far altro che commentare: “E quando guardi #IlPrincipeAbusivo e parte "Amore Amaro" non puoi non pensare a Flavio di #Temptationisland”

