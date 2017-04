Ad Amici tornano insieme Emma e Stefano de Martino. Ecco cosa è accaduto durante la puntata

Emma e Stefano di nuovo sotto i riflettori del gossip.A scatenare i fan un ballo durante la puntata serale di Amici per volere di Maria De Filippi. Ci sarà un ravvicinamento tra la cantante salentina e l'ex fidanzato

di Rosanna Donato - 18 Aprile 2017

Emma Marrone è tornata a vestire i panni di Coach ad Amici. È stata la nota cantante salentina a prendere il posto di Morgan come ‘capo’ della Squadra Bianca. Durante una puntata del programma di Maria De Filippi, Emma e Stefano De Martino, il quale lavora nella nuova edizione del talent come ballerino professionista e conduttore del daytime, si sarebbero avvicinati nuovamente l’una all’altro. I due artisti, infatti, hanno ballato insieme su richiesta della De Filippi nel corso della registrazione della quinta puntata che sarà trasmessa su Canale 5 sabato 22 aprile.

Ecco cosa è accaduto durante la puntata

I due ex fidanzati hanno dovuto volteggiare in coppia contro Marcello Sacchetta ed Elisa per decidere quale delle due squadre dovesse cominciare la competizione. A rivelarlo è stato il portale Bitchyf. L’evento ha scatenato la forte reazione dei fan della coppia Emma Marrone e Stefano De Martino, soprattuto adesso che quest’ultimo si è separato dalla sua ormai ex moglie, Belen Rodriguez. Erano in molti a sperare da tempo che i due artisti tornassero ufficialmente insieme: che sia l’occasione giusto per assistere a un vero e proprio riavvicinamento tra gli artisti?

Di un loro ulteriore coinvolgimento emotivo se ne parla da un anno circa e, più precisamente, da quando è finito il matrimonio che legava Belen Rodriguez e Stefano De Martino e l’artista è tornato a lavorare al fianco di Emma Marrone, ma nulla è stato mai reso ufficiale. Una volta però il ballerino aveva accompagnato la conduttrice di Amici, Maria De Filippi, a un concerto tenuto da Emma. Altro elemento che aveva lasciato ben sperare i fan è il fatto che la cantante e De Martino avessero passato la scorsa estate nella villa in Toscana di Maria e suo marito, Maurizio Costanzo. Tutte situazioni che però non hanno nulla a che fare con la relazione che li aveva legati un tempo.

Emma Marrone, infatti, ha dichiarato che Stefano è solo un collega di lavoro e nulla di più, anche se nel corso di un’intervento rilasciato a L’Intervista non aveva lasciato dichiarazioni in merito alla sua storia d’amore con il ballerino di Amici. Ricordiamo invece che la cantante salentina non ha mai avuto problemi a parlare della sua vita privata quando aveva una relazione con Marco Bocci, interprete della nota fiction Mediaset Squadra Antimafia. Questo perché il rapporto con De Martino era diverso, probabilmente più forte ma comunque segnato da un tradimento.

La domanda adesso sorge spontanea: per la nuova Coach della Squadra Bianca di Amici e Stefano potrebbe esistere ancora un futuro di coppia? Entrambi sono attualmente single e, chissà, magari hanno in serbo qualche sorpresa per i loro numerosi fan.

