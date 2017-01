Amici 2017, Sabrina Ferilli come mai non ci sarà? Il vero motivo della sua assenza

Sabrina Ferilli dice addio ad Amici di Maria De Filippi. Ecco il motivo della sua decisione

di Eleonora D'Urbano - 20 Gennaio 2017

SHARE

Amici 2017 Sabrina Ferilli assente, ecco perché

Amici 2017 scalda i motori: il serale si avvicina, la partenza della fase finale del talent di Maria De Filippi è prevista per marzo, ma sono ancora parecchi i punti interrogativi da sciogliere al più presto, a cominciare da Sabrina Ferilli, grande assente dopo 3 edizioni consecutive nei panni di giudice.

Ad Amici 2017 Sabrina Ferilli non ci sarà e la conferma arriva dalle pagine del settimanale Oggi dopo qualche rumor di troppo che dava la grande amica della De Filippi con le valigie già pronte. La beniamina del pubblico, che ha fatto tanto divertire i fan della trasmissione con i commenti romaneschi, le uscite poco ortodosse e i divertenti – forse involontari – sketch con Queen Mary, ha detto addio a Amici 2017 per dedicarsi al ritrovato amore per il cinema.

L'attrice, che ha vinto il quarto Nastro d'Argento nel 2016 per l'impegno civile della pellicola ‘Io e lei' con Margherita Buy, ha in cantiere progetti cinematografici, tra cui 'Omicidio all'italiana' di Maccio Capatonda (nelle sale dal 2 marzo), che non le consentono di prendere parte al talent di Canale 5.

Scatta così il toto-nomi sulla giuria, dal momento che ora l'unica certezza è Morgan e sono due le poltrone vacanti: tra gli addetti ai lavori spunta il nome di Simona Ventura, rientrata a pieno titolo nei ranghi del Biscione e avvistata sui social con una maglietta con la scritta ‘Amici'.

Insieme a lei, tra i papabili giudici di Amici 2017 troviamo anche Gianna Nannini, Marco Mengoni e Giorgia che – se accettasse – avrebbe la possibilità di stare più vicino al compagno Emanuel Lo, il nuovo coreografo e prof di danza.

DA AMICI A HOUSE PARTY, ECCO COME MAI SABRINA FERILLI E MARIA DE FILIPPI SONO TANTO AMICHE

Fotogallery@Social/UfficioStampa