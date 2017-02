Amici 2017, Elisa torna come coach? La risposta che ha dato in conferenza stampa.

di Grazia Cicciotti - 03 Febbraio 2017

SHARE

Amici 2017, Elisa confermata come coach? La verità sul serale del programma di Maria De Filippi

Sarà un 2017 all'insegna delle novità per Elisa, che ha annunciato tre show unici all'Arena di Verona (il 12, il 13 e il 15 settembre) dilungandosi poi (in realtà non troppo) anche su eventuali e futuri impegni televisivi.

Iniziamo, dunque, dalle cose certe: sembra che Elisa sarà la protagonista di uno speciale su FoxLife (ricordiamo che il network da poco ha lanciato alcuni approfondimenti musicali riscontrando un notevole successo, come nel caso di Ligabue e Marco Mengoni). Lo speciale dovrebbe andare in onda in primavera e a mettere la propria impronta sulla sceneggiatura è stata la stessa cantante, che farà entrare i telespettatori piano piano nel proprio mondo.

Su Amici, invece, l'ex coach non si sbilancia. Interrogata dai giornalisti, ha definito l'esperienza nel talent show condotto da Maria De Filippi “arricchente”: “Mi ha tolto il tempo di pensare - ha poi continuato - ti costringe all'immediatezza ed è stato un bene perché è una cosa nuova che ho imparato. È stata un'esperienza arricchente”.

Sulla sua partecipazione alla prossima edizione del programma, però, Elisa non si sbilancia: “Dopo Sanremo Maria De Filippi ufficializzerà tutto” chiude lapidaria. Per qualcuno è una conferma, per altri solo un modo di passare la patata bollente alla padrona di casa che, in effetti, in questo periodo ha tantissime cose a cui pensare e su cui concentrarsi. Insomma, per Amici - alla fine - c'è ancora tempo…

foto@UfficioStampa