Amici 16, Mike Bird e la guerra con Riccardo Marcuzzo per l'inedito Golden Days: bufera sui social

Sembra davvero incrinato il rapporto tra Mike Bird e Riccardo Marcuzzo a causa dell'inedito Golden Days e della bufera scatenata sui social. Riccardo, infatti ha smascherato Mike Bird mentre...

di Barbara Andreoli - 05 Gennaio 2017

BUFERA AD AMICI 16 TRA MIKE BIRD E RICCARDO PER L'INEDITO 'GOLDEN DAYS'

C’è maretta nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Se, da sempre, i concorrenti sono ovviamente in competizione tra loro, a volte succede che qualcuno esageri un po’, soprattutto sui social.

E’ il caso di Mike Bird, che in questi giorni si è trovato al centro di una polemica con il suo compagno di avventura, nonché caposquadra, Riccardo Marcuzzo. Mike Bird è stato accusato di aver chiesto via social alle sue molte fans di dare alla sua canzone il massimo dei voti e dare uno zero a quella di Marcuzzo dopo che quest'ultimo gli aveva impedito di presentare il suo inedito Golden Days. La cosa non è ovviamente piaciuta al caposquadra ed è nata una guerra social che, nonostante tutto, sta vedendo Mike Bird vincitore. Il ragazzo ha ammesso senza nessun problema di aver apertamente chiesto voti:

“Noto che a tutti era palese che l’unico modo di arrivare in alto era quello di ricevere voti alti e mettere voti bassi al rivale e ho invitato a procedere così, come sicuramente ha fatto chiunque altro” Ha dichiarato via social.

Su Twitter i fans di Mike Bird hanno aperto l’hashtag #Iostoconmike ed i commenti in sua difesa sono fioccati:

“Mike che canta I Wanna Be Yours deve essere ciò che senti quando entri in paradiso!” scrive una ragazza seguita da:

“Mike è uno dei pochi nella scuola di amici che ha qualcosa di vero da dire”.

“Tra parentesi, non per creare danni, ma a mio parere Golden Days è l'unica canzone degna di nota di Amici 16”. Dice un’accanita fan ed un’altra conclude scrivendo:

“Almeno Mike non è ipocrita da usare scuse per farsi votare, lui i voti li chiede apertamente NON COME QUALCUNO!”.