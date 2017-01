Amici 16 anticipazioni dello speciale di sabato 7 gennaio 2017: Riccardo Marcuzzo vince la sfida ma...

Per i tanti fan di Amici 16 e di Riccardo Marcuzzo, vi sveliamo le anticipazioni sulla puntata in onda sabato 7 gennaio 2017. Durante la puntata, Riccardo vincerà la sfida ma accade l'imprevedibile.

di Eleonora D'Urbano - 03 Gennaio 2017

Amici 16 anticipazioni sabato 7 gennaio 2017: la classe di Amici è tornata dietro ai banchi della scuola di Maria de Filippi lunedì 2 gennaio, dopo aver registrato una puntata speciale (che andrà in onda sabato 7 gennaio) mercoledì 28 dicembre e aver staccato per qualche giorno la spina in vista di Capodanno. Le anticipazioni relative ad Amici 16 e allo speciale rivelano che Riccardo Marcuzzo, il cantante che da qualche giorno ha rilasciato il suo inedito – Sei mia – insieme a Shady (Louboutin), Lo Strego (Il dj) e Federica (Attraversando gli anni), è stato raggiunto da un pesante provvedimento disciplinare poiché non ha rispettato una regola fondamentale nel talent di Canale 5: il concorrente, infatti, è stato beccato dalle telecamere senza microfono e una volta rimesso, con tono beffardo, ha detto: “E adesso mi mettessero in sfida”. Detto fatto.

Amici 16 anticipazioni sabato 7 gennaio 2017: nel primo speciale del nuovo anno vedremo il concorrente con la maglia rossa affrontare Michele e vincere sul cantante che lo ha sfidato, tuttavia al termine delle due esibizioni succederà qualcosa di davvero imprevedibile. Riccardo Marcuzzo diventerà capitano di una delle due squadre – che subiranno diversi cambiamenti interni – ma in classe entrerà anche Michele che otterrà un banco anche se la sfida ha favorito il primo. Le due squadre si fronteggeranno in una gara che manderà Lorenzo e Francesco direttamente in sfida: l’esito sarà mandato in onda su Real Time nella striscia quotidiana a partire dalle 13.50.

Inoltre Raffaella e Marta sosterranno l’esame davanti alla commissione per non essere state scelte per due settimane durante le sfide del sabato: la prima lascerà definitivamente la scuola, la seconda resterà e avrà dalla sua tutti i professori tranne Carlo Di Francisco e Fabrizio Moro. L’ospite musicale della puntata di Amici 16 di sabato 7 gennaio 2017 sarà Briga.

